حسام حسن ينشر صورته مع كأس إفريقيا قبل انطلاق بطولة كان 2025

شارك حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر ، صورته مع كأس الأمم الأفريقية قبل انطلاق النسخة 35 ، من البطولة التي تقام في المغرب بداية من اليوم الأحد وتستمر حتي 18 يناير المقبل بمشاركة 24 منتخبًا .



ووضع حسام حسن، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ، مجسم الكأس على الصورة مرتين في إشارة إلى التتويج باللقب الإفريقي مرتين عندما كان لاعبا في نسخة 1998 و2006 ، ويسعى للتتويج بلقب الأميرة السمراء للمرة الأولى وهو مديرا فنيا في النسخة الحالية.

ويلتقي مساء اليوم الأحد، منتخب جزر القمر مع نظيره منتخب المغرب البلد المستضيف في افتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

وشارك منتخب جزر القمر في بطولة كأس العرب 2025 بقائمة قادها المدرب الملغاشي جامباي أحمادا.

فيما سوف تشارك قائمة مختلفة لـ منتخب جزر القمر فى بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب وتخلو من غالبية اللاعبين الذين شاركوا في بطولة كأس العرب بالدوحة عدا الحارس أنزيماتي والمهاجم إيميريك أحمد لاعب ستراسبورغ الفرنسي والمدافع إدريس محمد من لو بوي الفرنسي ونسيم أحمد من تولون في فرنسا والمهاجم زايد أمير من إستير.