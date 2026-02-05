قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقتل 22 شخصا بينهم 4 كوادر طبية جراء استهداف مستشفى الكويك العسكري بالسودان
30 صورة ترصد إنتهاء إستعدادات المدارس لعودة الدراسة وبدء الترم الثاني السبت
دعوى أمام القضاء الإداري لإلغاء قرار حجب روبلوكس في مصر
وصول سارة خليفة وآخرين لمحكمة القاهرة الجديدة لنظر قضية تصنيع المخدرات
الأهلي يُطالب الجماهير بالسعة الكاملة أمام الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا
تفوق الريدز.. تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر سيتي بـ البريميرليج
أفضل لاعبي الأجنحة.. محمد صلاح يفرض نفسه بين عظماء الدوري الإنجليزي
الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينتين في مياه الخليج
مشروع حياة كريمة يفوز بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة
الزمالك فلوسه حلال .. إعلامي يُثير الجدل بشأن الصفقات مقارنة بالأهلي
فوز مشروع "حياة كريمة" بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة
إيرادات السينما أمس | «إن غاب القط» في الصدارة .. وكولونيا في المركز الأخير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارات مستعملة في مصر بـ 400 ألف جنيه

سيارات مستعملة في مصر بـ 400 ألف جنيه
سيارات مستعملة في مصر بـ 400 ألف جنيه
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وتوافره تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، تويوتا افانزيس، ونيسان صني، ورينو لوجان، وأوبل أسترا، وشيفروليه أوبترا .

تويوتا افانزيس موديل 2006

تحصل سيارة تويوتا افانزيس موديل 2006 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 230 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تويوتا افانزيس موديل 2006

تباع سيارة تويوتا افانزيس موديل 2006 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

نيسان صني موديل 2016

تستمد سيارة نيسان صني موديل 2016 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 220 ألف/كم، وتباع باللون الأحمر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

نيسان صني موديل 2016

يبلغ سعر سيارة نيسان صني موديل 2016 في سوق السيارات المصري للمستعمل 390 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

رينو لوجان موديل 2015

تنقل قوة سيارة رينو لوجان موديل 2015 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس مانيوال، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 133 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

رينو لوجان موديل 2015

تأتى سيارة رينو لوجان موديل 2015 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

أوبل أسترا موديل 2009

تمكنت سيارة أوبل أسترا موديل 2009 من قطع مسافة 200 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

أوبل أسترا موديل 2009

تتوافر سيارة أوبل أسترا موديل 2009 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

شيفروليه اوبترا موديل 2009

تباع سيارة شيفروليه اوبترا موديل 2009 باللون الأسود، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 111 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة .

شيفروليه اوبترا موديل 2009

يصل سعر سيارة شيفروليه اوبترا موديل 2009 في سوق السيارات المصري إلي 330 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

إصدارات السيارات المستعملة تويوتا افانزيس نيسان صني رينو لوجان موديل 2015 افانزيس موديل 2006 أوبل أسترا موديل 2009 شيفروليه اوبترا موديل 2009 اوبترا موديل 2009

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

أسعار الدواجن

قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

هل يجوز صيام أيامًا في النصف الثاني من شهر شعبان؟

هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

هل يجوز أن أصوم أيامًا في النصف الثاني من شعبان

هل يجوز أن أصوم أيامًا في النصف الثاني من شعبان؟.. الأزهر للفتوى يجيب

الدكتور حسين الثقافي

الدكتور حسين الثقافي يستعرض فلسفة الميراث في الإسلام وضمانات الأمن السيبراني في ظل الدستور

الاستعداد الروحي لشهر رمضان..ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يبدأ موسمًا جديدًا السبت المقبل

الاستعداد الروحي لشهر رمضان.. ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يبدأ موسمًا جديدًا السبت المقبل

بالصور

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

الشرقية تنظم زيارة لأعضاء منتدى الطفل المصري لمعرض القاهرة للكتاب

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
محافظة الشرقية

كنز طبيعي لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا الصحية؟

\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟

كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟

فيديو

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد