سيارات مستعملة في مصر بـ 400 ألف جنيه

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وتوافره تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، تويوتا افانزيس، ونيسان صني، ورينو لوجان، وأوبل أسترا، وشيفروليه أوبترا .

تويوتا افانزيس موديل 2006

تحصل سيارة تويوتا افانزيس موديل 2006 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 230 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تويوتا افانزيس موديل 2006

تباع سيارة تويوتا افانزيس موديل 2006 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

نيسان صني موديل 2016

تستمد سيارة نيسان صني موديل 2016 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 220 ألف/كم، وتباع باللون الأحمر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

نيسان صني موديل 2016

يبلغ سعر سيارة نيسان صني موديل 2016 في سوق السيارات المصري للمستعمل 390 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

رينو لوجان موديل 2015

تنقل قوة سيارة رينو لوجان موديل 2015 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس مانيوال، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 133 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

رينو لوجان موديل 2015

تأتى سيارة رينو لوجان موديل 2015 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

أوبل أسترا موديل 2009

تمكنت سيارة أوبل أسترا موديل 2009 من قطع مسافة 200 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

أوبل أسترا موديل 2009

تتوافر سيارة أوبل أسترا موديل 2009 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

شيفروليه اوبترا موديل 2009

تباع سيارة شيفروليه اوبترا موديل 2009 باللون الأسود، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 111 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة .

شيفروليه اوبترا موديل 2009

يصل سعر سيارة شيفروليه اوبترا موديل 2009 في سوق السيارات المصري إلي 330 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .