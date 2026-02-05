مواصفات ام جى سايبرستر 2026 الجديدة

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

ام جى سايبرستر موديل 2026

وجاءت هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: ام جى سايبرستر موديل 2026، وتنتمي سايبرستر لفئة السيارات الكوبيه الكهربائية .

محرك ام جى سايبرستر موديل 2026

تحصل سيارة ام جى سايبرستر موديل 2026 علي قوتها من بطارية سعة 77 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 600 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لاعادة شحنها من جديد، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.2 ثانية، وبها قوة 340 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ ام جى سايبرستر موديل 2026

زودت سيارة ام جى سايبرستر موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

مواصفات ام جى سايبرستر موديل 2026

تمتلك سيارة ام جى سايبرستر موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج .

بالاضافة إلي ان سيارة ام جى سايبرستر موديل 2026 بها، نظام ذكى لركن السيارة، وكراسي كهربائية، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، ونظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Heated seats، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Start/Stop system، وبها Isofix، وبها Touch Screen، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وإنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وكاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة .

سعر ام جى سايبرستر موديل 2026

تتوافر سيارة ام جى سايبرستر موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 2 مليون و 750 ألف جنيه .