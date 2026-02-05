مواصفات أحدث سيارة رياضية لـ MG العالمية

كشفت إم جي العالمية عن مواصفات السيارة MG Cyberster، وهي سيارة كهربائية رياضية تعكس توجه العلامة نحو الدمج بين التصميم الجريء والتقنيات المتقدمة في فئة السيارات الكهربائية عالية الأداء.

تأتي السيارة بتصميم خارجي انسيابي منخفض، مع أبواب تُفتح لأعلى، ومصابيح LED نحيفة، وجنوط رياضية كبيرة تعزز الطابع الديناميكي. ويبرز التصميم الهوية الرياضية للسيارة مع لمسات عصرية مستوحاة من مستقبل التنقل الكهربائي.

وعلى مستوى المقصورة، تعتمد MG Cyberster على بيئة رقمية متكاملة، يتصدرها نظام شاشة بانورامية ثلاثية ملتفة بقياس 30 بوصة، تتيح عرض بيانات القيادة وأنظمة الترفيه والتحكم في وظائف السيارة. كما تم تزويدها بنظام صوتي مكوّن من 8 سماعات، إلى جانب تصميم داخلي يركز على السائق باستخدام خامات ذات طابع رياضي.

فنيًا، تعتمد السيارة على نظام دفع خلفي، مع محرك كهربائي يوفر تسارعًا قويًا واستجابة فورية، مدعومًا ببطارية بسعة كبيرة تتيح مدى قيادة مناسب للاستخدام اليومي. كما تشمل السيارة مجموعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، مثل أنظمة الثبات الإلكتروني، وأنظمة الكبح المتقدمة، ومساعدات القيادة الذكية.

وتأتي MG Cyberster كجزء من استراتيجية إم جي العالمية لتوسيع حضورها في فئة السيارات الكهربائية الرياضية خلال الفترة المقبلة.