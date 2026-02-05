قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقتل 22 شخصا بينهم 4 كوادر طبية جراء استهداف مستشفى الكويك العسكري بالسودان
30 صورة ترصد إنتهاء إستعدادات المدارس لعودة الدراسة وبدء الترم الثاني السبت
دعوى أمام القضاء الإداري لإلغاء قرار حجب روبلوكس في مصر
وصول سارة خليفة وآخرين لمحكمة القاهرة الجديدة لنظر قضية تصنيع المخدرات
الأهلي يُطالب الجماهير بالسعة الكاملة أمام الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا
تفوق الريدز.. تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر سيتي بـ البريميرليج
أفضل لاعبي الأجنحة.. محمد صلاح يفرض نفسه بين عظماء الدوري الإنجليزي
الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينتين في مياه الخليج
مشروع حياة كريمة يفوز بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة
الزمالك فلوسه حلال .. إعلامي يُثير الجدل بشأن الصفقات مقارنة بالأهلي
فوز مشروع "حياة كريمة" بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة
إيرادات السينما أمس | «إن غاب القط» في الصدارة .. وكولونيا في المركز الأخير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات أحدث سيارة رياضية لـ MG العالمية

ام جى
ام جى
أحمد عبد القوى

كشفت إم جي العالمية عن مواصفات السيارة MG Cyberster، وهي سيارة كهربائية رياضية تعكس توجه العلامة نحو الدمج بين التصميم الجريء والتقنيات المتقدمة في فئة السيارات الكهربائية عالية الأداء.

تأتي السيارة بتصميم خارجي انسيابي منخفض، مع أبواب تُفتح لأعلى، ومصابيح LED نحيفة، وجنوط رياضية كبيرة تعزز الطابع الديناميكي. ويبرز التصميم الهوية الرياضية للسيارة مع لمسات عصرية مستوحاة من مستقبل التنقل الكهربائي.

وعلى مستوى المقصورة، تعتمد MG Cyberster على بيئة رقمية متكاملة، يتصدرها نظام شاشة بانورامية ثلاثية ملتفة بقياس 30 بوصة، تتيح عرض بيانات القيادة وأنظمة الترفيه والتحكم في وظائف السيارة. كما تم تزويدها بنظام صوتي مكوّن من 8 سماعات، إلى جانب تصميم داخلي يركز على السائق باستخدام خامات ذات طابع رياضي.

فنيًا، تعتمد السيارة على نظام دفع خلفي، مع محرك كهربائي يوفر تسارعًا قويًا واستجابة فورية، مدعومًا ببطارية بسعة كبيرة تتيح مدى قيادة مناسب للاستخدام اليومي. كما تشمل السيارة مجموعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، مثل أنظمة الثبات الإلكتروني، وأنظمة الكبح المتقدمة، ومساعدات القيادة الذكية.

وتأتي MG Cyberster كجزء من استراتيجية إم جي العالمية لتوسيع حضورها في فئة السيارات الكهربائية الرياضية خلال الفترة المقبلة.

سيارة سرعة اداء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

أسعار الدواجن

قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

هل يجوز صيام أيامًا في النصف الثاني من شهر شعبان؟

هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

أعمال الدورة 117 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

الجزائر تترأس الدورة 117 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية | صور

القبض علي رايان روث

الحكم بالسجن المؤبد على رايان روث بعد محاولته اغتــيال ترامب

ماكرون و بوتين

مصدر فرنسي: ماكرون يرغب بإجراء اتصال هاتفي مع بوتين والتحضير يستغرق أيام

بالصور

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

الشرقية تنظم زيارة لأعضاء منتدى الطفل المصري لمعرض القاهرة للكتاب

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
محافظة الشرقية

كنز طبيعي لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا الصحية؟

\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟

كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟

فيديو

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد