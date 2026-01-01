أستاذ آثار: رأس السنة كان أكبر وأهم عيد قومي في مصر القديمة

أكد ميسرة عبدالله أستاذ الآثار المصرية، أن عيد رأس السنة في مصر القديمة يعتبر أهم وأكبر الأعياد في مصر القديمة .

وقال ميسرة عبدالله في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" عيد رأس السنة عند المصري القديم كان العيد القومي الوحيد الذي يجمع المصريين القدماء ".

وتابع ميسرة عبدالله :" توقيت عيد رأس السنة في مصر القديمة كان يأتي في الفترة من 17 لـ 19 يوليو من كل عام لأنه وقت بداية فيضان نهر النيل ".

وأكمل ميسرة عبدالله :" عيد رأس السنة عند المصري القديم كان يحدد بداية الحياة "، مضيفا:" أقدم النصوص أشارت إلى عيد رأس السنة منذ أكتر من 5200 سنة ".

ولفت ميسرة عبد الله :" معرفة المصريين القدماء لعيد رأس السنة أقدم من النصوص التي تركها لنا القدماء المصريين ".