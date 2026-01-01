رفع 8 أطنان قمامة ومخلفات ناتجة عن احتفالات ليلة رأس السنة من الشوارع والميادين والحدائق بأسوان

قامت الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بناء على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، برفع كميات القمامة والمخلفات والتراكمات من الشوارع والميادين الرئيسية والحدائق والمتنزهات العامة ، والتى نتجت عن إحتفالات أهالى مدينة أسوان بليلة رأس السنة ، وإستقبال العام الميلادى الجديد 2026 وذلك بواقع 8 أطنان .

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد حلفاوى مدير إدارة المخلفات البلدية بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان فقد تم التدخل الفورى بواسطة معدات الإدارة .

جهود متنوعة

وأيضاً الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بإشراف إبراهيم سليمان رئيس المدينة ، وتم رفع كميات القمامة والمخلفات والتراكمات من الأماكن التى شهدت تجمعات للمواطنين والزائرين للإحتفال بإستقبال العام الجديد .

وأوضح أحمد حلفاوى بأن الأعمال تمت قبل وبعد الإحتفالات خلال الوردية المسائية والليلية وحتى الوردية الصباحية من تنفيذ الكنس اليدوى والآلى وغسيل الأرضيات والأرصفة والبلدورات ، وتم تكثيف التواجد لعمال النظافة من خلال 57 معدة على مدار اليوم حيث يتم رفع أكثر من 200 طن من مختلف الأحياء والمناطق السكنية .