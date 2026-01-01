محافظ أسوان يهنئ أسرة الطفلة "بيان"أول مولودة يتم تسجيلها على مستوى الجمهورية في 2026

قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أسمى آيات التهنئة القلبية إلى أسرة محمد إبراهيم ، بمناسبة مولودته الجديدة " بيان " والتى تم تسجيلها كأول مولودة على مستوى الجمهورية فى عام 2026، لتسجل إسمها كحدث مميز مع الساعات الأولى من العام الميلادي الجديد.

وأكد المحافظ على أن هذا الحدث يمثل مصدر فخر وإعتزاز لأبناء المحافظة ، خاصة وأن أسرة الطفلة تقيم بقرية الشبيكة التابعة لمركز كوم أمبو ، وهو ما يعكس أن القرى والمراكز تشهد إهتماماً متزايداً فى إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المتكاملة والعدالة الاجتماعية.

أول مولودة

وأعرب المحافظ عن خالص تمنياته بأن تنعم " بيان " وأسرتها بحياة سعيدة ومستقبل مشرق ، مشيراً إلى أن الدولة تولى إهتماماً كبيراً بالأسرة المصرية والطفولة بإعتبارهما حجر الأساس فى بناء مستقبل الوطن، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو دعم الإنسان المصرى فى مختلف مراحل حياته .