فن وثقافة

ناصيف زيتون يسقط على المسرح في حفل رأس السنة

ناصيف زيتون
ناصيف زيتون
سعيد فراج

تعرض الفنان ناصيف زيتون، لموقف مفاجئ خلال حفل ليلة رأس السنة الميلادية، أمس الأربعاء، بعد سقوطه على المسرح. 

وظهر ناصيف زيتون، في مقطع فيديو متداول عبر موقع X، خلال حفلته وهو يسقط على المسرح بعدما تعثر في إحدى مكبرات الصوت (سماعة). 

أحدث أغاني ناصيف زيتون

مؤخرًا، طرح ناصيف زيتون أغنيتين جديدتين: "بسلام" من كلمات مازن ضاهر وألحان الياس، وتوزيع عمر صباغ، و"خط أحمر" التي تعد أولى أغنياته باللهجة المصرية، والأغنية الأخيرة نالت إعجاب الجمهور، حيث تغزل ناصيف بمصر وشعبها، وظهر الكليب مستعرضًا معالم مصر الشهيرة. الأغنية من كلمات وألحان محمد يحيى وتوزيع عمر صباغ.

أغاني ناصيف زيتون

كما أصدر ناصيف عدة أغاني ناجحة أخرى، منها "أنت وأنا" من كلمات عادل رافول وألحان وسام بستاني، و"كذبة ورا كذبة" التي حققت ملايين المشاهدات في وقت قصير، من كلمات فادي أبو خليل وألحان سالم سلامة.

ناصيف دائم الحضور بأعمال مميزة، منها أغنية "بيروت" تضامنًا مع لبنان خلال انفجار المرفأ، وأغنية "كل يوم بحبك" التي تم تقديمها برسوم متحركة. بالإضافة إلى أغنية "مش خايف منك"، التي دعم بها أطفال مرضى السرطان برسالة تحث على الأمل والقوة في مواجهة المرض.

ناصيف زيتون الفنان ناصيف زيتون أغاني ناصيف زيتون

