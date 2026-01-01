قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

القبض على 10 أشخاص بسبب احتفالات رأس السنة بالإسكندرية

الواقعة
الواقعة
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله مجموعة من الأشخاص يقومون بإضرام النيران بأحد الشوارع مستخدمين زجاجات تحتوى على مواد قابلة للإشتعال وأسلاك ألومنيوم إحتفالاً برأس السنة الميلادية بالإسكندرية.

 بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 10 أشخاص "لـ2منهم معلومات جنائية" ، وبحوزتهم (4 زجاجات تحتوى على مواد قابلة للإشتعال – لفافة سلك ألومنيوم) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

