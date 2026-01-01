القبض على 10 أشخاص بسبب احتفالات رأس السنة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله مجموعة من الأشخاص يقومون بإضرام النيران بأحد الشوارع مستخدمين زجاجات تحتوى على مواد قابلة للإشتعال وأسلاك ألومنيوم إحتفالاً برأس السنة الميلادية بالإسكندرية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 10 أشخاص "لـ2منهم معلومات جنائية" ، وبحوزتهم (4 زجاجات تحتوى على مواد قابلة للإشتعال – لفافة سلك ألومنيوم) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



