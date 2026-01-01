معملش حاجة.. موظف يضع قطة داخل جوال حرصا على نظافة مسجد بدمياط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بوضع قطة داخل جوال بدمياط.



بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة أول دمياط من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة) بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بوضع قطة داخل جوال أثناء تواجده بأحد المساجد الكائنة بدائرة القسم وإلقائها بالخارج.

أمكن ضبط المشكو فى حقه (موظف بالمعاش – مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه دون إيذائها وذلك حرصاً على نظافة المسجد .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





