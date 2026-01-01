خطف شنطتها واصطدم بها.. سائق توك توك يتسبب في وفاة سيدة أجنبية بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد مركبة "توك توك" وآخرين بالتعدى على إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" وإحداث إصابتها وسرقة هاتفها ومصوغاتها الفضية حال استقلالها المركبة بالجيزة.



بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة كرداسة من أحد المستشفيات باستقباله السيدة المشار إليها مصابة "بكسر بقاع الجمجمة"، وبسؤال (القائم على نقل المذكورة للمستشفى - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام) قرر أنه حال سيره بسيارته بدائرة المركز تناهى إلى سمعه استغاثة السيدة المشار إليها وفوجئ بقيام قائد مركبة "التوك توك" بالاصطدام بها ولاذ بالفرار، ولدى قيامه بالرجوع للخلف بالسيارة لاستبيان الأمر اصطدم بالمذكورة "دون قصد" محدثاً إصابتها ، فقام على الفور بنقلها لذات المستشفى لتلقى العلاج.. وفى وقتِ لاحق توفيت المذكورة متأثرةً بإصابتها، وبسؤال شهود الواقعة أيدوا ذلك.

أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" وقائدها (مقيم بالجيزة)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه عقب حدوث مشادة كلامية بينهما على قيمة الأجرة ، حيث قام بخطف حقيبتها وبداخلها (مبلغ مالى - هاتف محمول) والاصطدام بها حال فراره ، وأضاف بقيامه ببيع الهاتف المحمول لإحدى السيدات "أمكن ضبطها" وبحوزتها الهاتف المستولى عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.





