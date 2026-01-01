ادعى إطلاق النار فرحا بفوز مرشح بسوهاج.. القبض على شخص نشر فيديو مفبركا

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن زعم القائم على النشر إطلاق عدد من الأشخاص أعيرة نارية خلال الاحتفال بفوز أحد المرشحين بمجلس النواب بسوهاج.. والذى تبين سابقة تداول المقطع المشار إليه بإحدى الدول العربية.

تم تحديد القائم على إعادة نشر المقطع (مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بقنا) ، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه مقطع الفيديو المشار إليه") ، وبمواجهته أقر بترويجه مقطع الفيديو المشار إليه والادعاء بكونه ابتهاجاً بفوز أحد المرشحين بانتخابات مجلس النواب بسوهاج ، وإعادة نشره على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.