باع له شقة.. القبض على شخص نصب على أجنبى بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن تضرر صاحب الحساب من قيام أحد الأشخاص بالنصب عليه والإستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم إيجار شقة سكنية بمحافظة الإسكندرية ولم يف بذلك والإدعاء بكونه ضابط.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه) بتضرره من (أحد الأشخاص) لقيامه بالنصب عليه والإستيلاء منه على مبلغ مالى مقابل تأجير شقة سكنية له كائنة بدائرة القسم وطلب منه توفير بعض المحتويات والأجهزة ، ولدى إستلامه الشقة تبين عدم وجود الأشياء المتفق عليها ، وحال مطالبته برد المبلغ المالى رفض المشكو فى حقه وهدده بالإيذاء.

وأمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (صاحب شركة قطع غيار سيارات - مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية) وبحوزته المبلغ المالى المستولى عليه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأنكر إنتحاله صفة ضابط.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.