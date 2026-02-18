قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

نيويورك تايمز: إيران أبدت استعدادها لتعليق تخصيب اليورانيوم.. وطالبت برفع العقوبات

إيران وأمريكا
إيران وأمريكا
قسم الخارجي

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن إيران ستقدم مقترحات أكثر تفصيلا خلال أسبوعين لمعالجة الخلافات مع الولايات المتحدة، بعد انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات النووية أمس الثلاثاء في جنيف.

وأوضحت الصحيفة أن إيران أبدت استعدادها لتعليق التخصيب ما بين 3-5 سنوات، والانضمام لتحالف لتخصيب اليورانيوم لأغراض مدنية.

وأشارت نيويورك تايمز، إلى أن إيران طالبت الولايات المتحدة برفع العقوبات المالية والمصرفية، وعلى مبيعاتها النفطية بالإضافة إلى حوافز مالية وفرص للاستثمار مع واشنطن.

وأعلنت إيران أنها ستقدم مقترحات مفصلة خلال الأسبوعين المقبلين لسد الثغرات في المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، وفقًا لما صرح به مسؤول أمريكي يوم الثلاثاء.

وقال المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، موضحًا تفاصيل المحادثات التي جرت في جنيف: "لقد أُحرز تقدم، ولكن لا تزال هناك تفاصيل كثيرة بحاجة إلى مناقشة". 

وأضاف: "أكد الإيرانيون أنهم سيعودون خلال الأسبوعين المقبلين بمقترحات مفصلة لمعالجة بعض الثغرات القائمة في مواقفنا".

اختتمت الولايات المتحدة وإيران جولتهما الثانية من المحادثات غير المباشرة في جنيف يوم الثلاثاء، وصرح وزير الخارجية الإيراني لاحقًا بأن لدى الطرفين قضايا لا تزال بحاجة إلى معالجة، لكن هناك تطورات إيجابية مقارنة بالجولة السابقة من المحادثات.

إيران المفاوضات النووية تحالف لتخصيب اليورانيوم تخصيب اليورانيوم

