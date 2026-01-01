سقوط عصابة سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالمقطم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" من قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة هاتفه المحمول بالقاهرة.



بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة المقطم بالقاهرة من (الشاكى "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بدائرة القسم) بـأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بقيام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة هاتفه المحمول بأسلوب "الخطف" ولاذا بالفرار.

أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة " الظاهران بمقطع الفيديو المشار إليه - أحدهما له معلومات جنائية " وبمواجهتهما تبين قيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" بالاشتراك مع (آخران "أحدهما له معلومات جنائية") ، تم ضبطهما ، وبحوزتهم (عدد 5 هواتف محمولة "من متحصلات نشاطهم الإجرامى" – الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة") ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 5 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب .

كما تم ضبط الهاتف المستولى عليه بحوزة (أحد الأشخاص – مقيم بالفيوم " تم ضبطه") ، وبمواجهته اعترف بتحصله عليه من أحد المتهمين دون علمه أنه من متحصلات واقعة سرقة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.