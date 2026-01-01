قامت حضنته.. زوج أصالة يفاجئها في كواليس حفل رأس السنة

ظهرت الفنانة أصالة نصري، في مقطع فيديو متداول عبر موقع X، تويتر سابقا، في كواليس حفلها الأخير بليلة رأس السنة الميلادية، أمس الأربعاء.

وخلال الفيديو، ظهر زوج أصالة نصري -فائق حسن- يفاجئها ويدخل غرفتها بعدما احضرلها بوكيه ورد وهي تجهز نفسها للحفل، لتبدو أصالة مندهشة وتقوم باحتضان زوجها.

لحظة جميلة 🎆

أصالة تحكي على المسرح كيف زوجها فاجأها وجاء يحتفل معها بالسنة الجديدة بعد ما كانت تظن إنه مو معها 🥹

لحظة مليانة إحساس ودفء 🤍#أصالة_في_العلا

ألبوم أصالة نصري

من جهة أخرى، طرحت أصالة، ألبومها الجديد بعنوان "ضريبة البعد" عبر جميع المنصات الرقمية، وتصدّرت الأغنية التي تحمل اسم الألبوم الاهتمام فور طرحها، وهي من ألحان مدين.

أغنية "ضريبة البعد" من كلمات أحمد عيسى، توزيع أمين نبيل، وميكس وماستر ماهر صلاح، وتتميّز بلحنها المميز الذي يحمل مشاعر البُعد والفقد والاشتياق، وهو ما عبّرت عنه أصالة بإحساسها المعروف، مدعومًا بلحن بسيط وعميق من مدين، في هذا التعاون الجديد الذي يضيف محطة مميزة لسجلهما الفني المشترك.

وتتعاون أصالة فى ألبومها الجديد “ضريبة البعد” مع عدد كبير من الشعراء والملحنين ولعل من أبرز هؤلاء الشعراء منة عدلي القيعي وأحمد المالكي ومحمود عليم ومحمد عبد المجي والملحنين كل من تامر عاشور ومصطفى العسال وجابر جمال وأحمد حسن رؤول وناصر الجيل ومحمد الشرنوبي.

أصالة نصري - كلام فارغ

في أول يونيو الجاري، طرحت الشركة المنتجة لألبوم الفنانة أصالة نصري، الجديد، أغنية كلام فارغ، من ألبومها، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنية كلام فارغ لـ أصالة نصري، من كلمات منة القيعي، ألحان تامر عاشور، توزيع فهد، والكليب من إخراج علي حمدان.

كلمات أغنية أصالة - كلام فارغ:

"كلام فارغ ماشي تقوله هنا وهناك

ولو صدق كلامك ألف، أنا عارفاك

مايصعبش عليك غالي، أنا أدرى أوي بحالي

لكن واضح أوي إن إنت ماكنتش تعرف اللي معاك

أنا أجمد من الصورة اللي في دماغك

عنيدة أكتر من الكبر اللي يوم ساقك

طموحك نقطة في طموحي، أنا عارفة قيمة روحي

حقيقي أنا كنت ليك مكسب وأديك ضيعته بغباءك

أنا مهما بقع واقفة وأقوى كمان

وزي الشمس أنا نوري في كل مكان

أنا في العمر باجي مرة

وع القدرة اكيد هقدر

وهمشي طول ما أنا حرة

وهمشي وخطوتي بفدان