الزمالك والمصري اليوم .. الأعلى للإعلام يحيل شكويين للتحقيق | تفاصيل
غياب محمد صلاح.. تشكيل ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي
إعلامي يعلن انتقال حمزة عبد الكريم لبرشلونة
الخارجية الروسية: أوكرانيا تحاول الانتقام من نجاحات القوات المسلحة الروسية بشن "هجمات إرهابية"
استشهاد المعتقل القشاعلة داخل سجن بئر السبع الإسرائيلي
انفجار سويسرا.. فرحة الكريسماس لم تكتمل في أفخم منتجعات التزلج
في ثواني وأنت بتحول.. مميزات جديدة في تطبيق إنستاباي 2026
المالية: أجور العاملين بالدولة تستحوذ على 14.4% من مصروفات الحكومة في 9 شهور
الاحتلال الإسرائيلي يفتح النار على السوريين في ريف القنيطرة الغربي
مبلغ ضخم.. كم بلغت ثروة محمد صلاح في عام 2025؟
رحم اللّٰه فقيدة المبادئ والقيم.. مصطفى بكري ينعى نيفين القاضي
سوريا.. قوات إسرائيلية تطلق النار تجاه مواطنين في ريف القنيطرة الغربي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

قامت حضنته.. زوج أصالة يفاجئها في كواليس حفل رأس السنة

سعيد فراج

ظهرت الفنانة أصالة نصري، في مقطع فيديو متداول عبر موقع X، تويتر سابقا، في كواليس حفلها الأخير بليلة رأس السنة الميلادية، أمس الأربعاء. 

وخلال الفيديو، ظهر زوج أصالة نصري -فائق حسن- يفاجئها ويدخل غرفتها بعدما احضرلها بوكيه ورد وهي تجهز نفسها للحفل، لتبدو أصالة مندهشة وتقوم باحتضان زوجها.

ألبوم أصالة نصري 

من جهة أخرى، طرحت أصالة، ألبومها الجديد بعنوان "ضريبة البعد" عبر جميع المنصات الرقمية، وتصدّرت الأغنية التي تحمل اسم الألبوم الاهتمام فور طرحها، وهي من ألحان مدين.

أغنية "ضريبة البعد" من كلمات أحمد عيسى، توزيع أمين نبيل، وميكس وماستر ماهر صلاح، وتتميّز بلحنها المميز الذي يحمل مشاعر البُعد والفقد والاشتياق، وهو ما عبّرت عنه أصالة بإحساسها المعروف، مدعومًا بلحن بسيط وعميق من مدين، في هذا  التعاون الجديد الذي  يضيف محطة مميزة لسجلهما الفني المشترك.

وتتعاون أصالة فى ألبومها الجديد “ضريبة البعد” مع عدد كبير من الشعراء والملحنين ولعل من أبرز هؤلاء الشعراء منة عدلي القيعي وأحمد المالكي ومحمود عليم ومحمد عبد المجي والملحنين كل من تامر عاشور ومصطفى العسال وجابر جمال وأحمد حسن رؤول وناصر الجيل ومحمد الشرنوبي.

أصالة نصري - كلام فارغ 

في أول يونيو الجاري، طرحت الشركة المنتجة لألبوم الفنانة أصالة نصري، الجديد، أغنية كلام فارغ، من ألبومها، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنية كلام فارغ لـ أصالة نصري، من كلمات منة القيعي، ألحان تامر عاشور، توزيع فهد، والكليب من إخراج علي حمدان.

كلمات أغنية أصالة - كلام فارغ:

"كلام فارغ ماشي تقوله هنا وهناك

ولو صدق كلامك ألف، أنا عارفاك

مايصعبش عليك غالي، أنا أدرى أوي بحالي

لكن واضح أوي إن إنت ماكنتش تعرف اللي معاك

أنا أجمد من الصورة اللي في دماغك

عنيدة أكتر من الكبر اللي يوم ساقك

طموحك نقطة في طموحي، أنا عارفة قيمة روحي

حقيقي أنا كنت ليك مكسب وأديك ضيعته بغباءك

أنا مهما بقع واقفة وأقوى كمان

وزي الشمس أنا نوري في كل مكان

أنا في العمر باجي مرة

وع القدرة اكيد هقدر

وهمشي طول ما أنا حرة

وهمشي وخطوتي بفدان

