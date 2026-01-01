احتفالا برأس السنة.. أستاذ آثار: المصري القديم كان يدهن المنزل باللون الأبيض ويخبز الكعك

كشف ميسرة عبدالله، أستاذ الآثار المصرية، طقوس احتفال المصريين القدماء بعيد رأس السنة في مصر القديمة.

وقال عبدالله في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة “ إكسترا نيوز”: " عيد رأس السنة عند المصريين القدماء كان له طقوس خاصة ".

وتابع: " الاستعداد لعيد رأس السنة كان يبدأ قبل حلول العيد بشهرين تمهيدا لبدء فيضان نهر النيل ".

وأكمل ميسرة عبدالله :" المصريون القدماء كانوا يقومون بدهان المنازل باللون الأبيض لأنه لون سطوع الشمس ودليل على النقاء كما يتم تجديد أثاث المنازل ويتم خبز الكعك فرحا باستقبال العيد ".

وتابع عبدالله :" توقيت عيد رأس السنة في مصر القديمة كان يأتي في الفترة من 17 لـ 19 يوليو من كل عام لأنه وقت بداية فيضان نهر النيل ".