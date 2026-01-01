تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الجمعة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة طقس الجمعة الموافق 2 يناير 2026، حيث أكدت الأرصاد الجوية وجود شبورة مائية كثيفة اعتباراً من الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعة 10 صباح يوم الجمعة على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تصل لحد الضباب.

حالة الطقس غدا الجمعة

وحذرت الأرصاد الجوية من انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق بسبب الشبورة لذا يرجى توخي الحيطة والحذر.

وتابعت الأرصاد الجوية أنه من المتوقع هطول فرص أمطار متوسطة قد تغزر أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد الجوية أن هناك فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وأكدت الأرصاد الجوية أن هناك فرصا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة ٢٠ ٪ على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

كما تسود حالة الطقس الجمعة أجواء شديدة البرودة فى الصباح الباكر مائلة للدفء خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء

والحرارة العظمى المتوقعة غدا فى القاهرة الكبرى ١٩ درجة.