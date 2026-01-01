قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق قرية فلسطينية
تخطت 4 مليارات دولار.. حجم الصادرات الزراعية يتجاوز 9.2 مليون طن في 2025
شبورة كثيفة وأمطار متوقعة.. الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية وطقس شديد البرودة صباح الجمعة
فقدان 8 فرنسيين في انفجار بمنتجع للتزلج بسويسرا
ضربة موجعة للدعم السريع.. غارة جوية للجيش السوداني تنهي حياة قائده
وزير الزراعة: نستهدف رفع إنتاج القمح المحلي إلى 11 مليون طن
الدوري الإنجليزي.. تعادل سلبي يعقد حسابات الصدارة لـ مانشستر سيتي
تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الجمعة
سعر أقل عيار ذهب اليوم 2-1-2026
العالم على موعد مع ظاهرة فلكية لم تحدث منذ 25 عاما.. ما هي؟
الخارجية الأمريكية تحث الصين على ضبط النفس ووقف أنشطتها العسكرية حول تايوان
أخبار البلد

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الجمعة

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة طقس الجمعة الموافق 2 يناير 2026، حيث أكدت الأرصاد الجوية وجود شبورة مائية كثيفة اعتباراً من الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعة 10 صباح يوم الجمعة على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تصل لحد الضباب.

حالة الطقس غدا الجمعة 

 وحذرت الأرصاد الجوية من  انخفاض  الرؤية  الأفقية على  بعض  المناطق  بسبب الشبورة لذا يرجى توخي الحيطة والحذر.

وتابعت الأرصاد الجوية أنه من المتوقع هطول فرص أمطار متوسطة قد تغزر أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد الجوية أن هناك فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وأكدت الأرصاد الجوية أن هناك فرصا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة ٢٠ ٪ على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

كما تسود حالة الطقس الجمعة أجواء شديدة البرودة فى الصباح الباكر مائلة للدفء خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء

والحرارة العظمى المتوقعة غدا فى القاهرة الكبرى ١٩ درجة.

حالة الطقس طقس الجمعة هيئة الارصاد الجوية

