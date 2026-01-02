روسيا.. إرتفاع عدد قتـ.لى هجوم خيرسون إلى 27 شخصا



أكدت لجنة التحقيق الروسية المعنية بالتحقيق في هجوم مقاطعة خيرسون أن 27 شخصا بينهم قاصران قتلوا نتيجة للعملية إرهابية التي قامت بها القوات الأوكرانية في المقاطعة.

وقالت لجنة التحقيق الروسية في بيان لها : بعد العملية الإرهابية في مقاطعة خيرسون، تم نقل 31 شخصا إلى المؤسسات الطبية بإصابات متفاوتة الخطورة وبينهم 5 قاصرين.

وأضافت لجنة التحقيق الروسية: تم خلال فحص موقع العملية الإرهابية في مقاطعة خيرسون العثور على أجزاء من عدة طائرات مسيرة ومصادرتها.

وختمت لجنة التحقيق الروسية: عينت جهات التحقيق أكثر من 26 خبرة قضائية، بينها خبرات طبية وجينية وخبرات التفجيرات التقنية.

وفي وقت لاحق ؛ أفاد حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو بأن عدد القتلى نتيجة الهجوم الأوكراني على المقاطعة تجاوز 24 شخصا من بينهم أطفال.

وقال حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو في تصريحات له : الضربة التي استهدفت المقهى والفندق في قرية خورلي تم تنفيذها خلال خطاب بوتين بمناسبة رأس السنة.

وأضاف سالدو: أكثر من 100 شخص كانوا في المقهى الذي استهدفته القوات الأوكرانية في مقاطعة خيرسون، حيث تجمعوا هناك للاحتفال بعيد رأس السنة.

وتابع سالدو: كان الحريق في المقهى الذي استهدفته القوات الأوكرانية في خورلي من القوة بحيث كان الدخول إليه مستحيلا.

وختم سالدو: تم نقل المصابين بجروح خطيرة ومن بينهم أطفال، من مقاطعة خيرسون إلى المستشفى الجمهوري السريري في شبه جزيرة القرم.