english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

إنفجارات قوية تهز أرجاء مقاطعة خيرسون باوكرانيا

إنفجارات قوية - أرشيفي
محمود نوفل

ذكرت وسائل إعلام غربية بأنه سُمع دوي إنفجارات قوية  في عدة مناطق بمقاطعة خيرسون بأوكرانيا .

وفي وقت لاحق ، صرّح قائد مفرزة اقتحام هجومية تابعة لمجموعة القوات "غرب" في الجيش الروسي، بأن وحدات المجموعة تمكنت من تحرير 25 مبنى في كوبيانسك خلال يوم واحد.

وأشار الضابط إلى أن القوات الروسية تتقدم على طول الضفة اليمنى لنهر أوسكول في المدينة، حيث لا يزال هناك نحو 130 مبنى بحاجة إلى التحرير.

كما دحضت الدفاع الروسية مزاعم فلاديمير زيلينسكي عن قرب تطهير مدينة كوبيانسك في خاركوف من الجيش الروسي، ووصفت تصريحه هذا بأنه ناجم إما عن انفصاله الكامل عن الواقع أو الكذب المتعمد خدمة لمصلحته الشخصية.

جاء ذلك بعد أن صرح زيلينسكي الاثنين بأنه لم يبق في كوبيانسك إلا "نحو 60 جنديا" روسيا، وأن "عملية التطهير جارية"، وقد "تم تحديد موعد (إتمامها)".

وأكدت الدفاع الروسية أن وضع مجموعات القوات الأوكرانية المحاصرة في كوبيانسك في خاركوف وكراسنوارميسك (بوكروفسك) في دونيتسك، والتي "تتكبد باستمرار خسائر فادحة بسبب الهجمات وتقدم القوات الروسية"، يتدهور بسرعة، مما لا يترك أي فرصة للعسكريين الأوكرانيين للنجاة سوى الاستسلام الطوعي.

في 26 أكتوبر، أبلغ رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي فاليري غيراسيموف، الرئيس فلاديمير بوتين بأن مجموعة قوات "الغرب" سيطرت على معبر نهر أوسكول وحاصرت مدينة كوبيانسك، حيث يتمركز حوالي 5000 جندي أوكراني.

وقد أُحبطت محاولاتهم لكسر الحصار، ويدعو الجانب الروسي القوات المسلحة الأوكرانية إلى الاستسلام.

