ناصر منسي بعد استبعاده من مباراة طلائع الجيش: حسبي الله ونعم الوكيل
ترامب: رفعنا العقوبات عن سوريا ومنحناها فرصة للبقاء.. والشرع سيأتي للبيت الأبيض
ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية
ساندي لصدى البلد: فخورة بإخراج حماة الوطن باحتفالية المتحف المصري الكبير
دعاء الفرج القريب.. كلمات مستجابة في الثلث الأخير من الليل
مجدي الجلاد: نظام القائمة المطلقة بانتخابات النواب لا يصلح مع النموذج المصري
الكنيست الإسرائيلي يصوت اليوم على مشروع قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين
أسعار ومواصفات بايك X35 موديل 2025 في السعودية
انفجارات عنيفة شرق غزة جراء نسف الاحتلال أبنية سكنية
كاف يعلن تصنيف الفرق المشاركة في دور المجموعات للكونفيدرالية 2025-2026
ما هي مواضع الدعاء المستجاب في الصلاة؟.. اعرف سُنة النبي
موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 والقنوات الناقلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
موسكو تكشف هوية 3 مرتزقة أرجنتينيين لقوا مصرعهم في أوكرانيا

القسم الخارجي

كشفت مصادر أمنية روسية، اليوم الأحد، عن تفاصيل جديدة تتعلق بهوية المرتزقة الأرجنتينيين الذين لقوا مصرعهم أثناء القتال إلى جانب القوات الأوكرانية في مقاطعة سومسكايا شمال شرقي أوكرانيا، مؤكدة أن القتلى كانوا ضمن مجموعة جرى تجنيدها حديثاً في أمريكا الجنوبية للقتال ضد القوات الروسية.

وأوضحت المصادر، وفق ما نقلته وكالة تاس الروسية، أن القتلى الثلاثة هم: خوسيه أدريان غاياردو (الملقب بـ"روغي" ويبلغ من العمر 53 عاماً)، وأرييل هيرنان أخور (الملقب بـ"ميرلو"، 25 عاماً)، ومارسيانو ألبرتو فرانكو (الملقب بـ"سيسو"، 47 عاماً)، فيما أُصيب اثنان آخران من المرتزقة الأرجنتينيين بجروح متفاوتة، إلى جانب مقتل مرتزق كولومبي.

وأشار المصدر إلى أن أحد القتلى لقي حتفه إثر انفجار لغم أرضي أثناء تقدمهم في إحدى مناطق القتال، فيما سقط الثاني نتيجة هجوم بطائرات مسيرة روسية، أما الثالث فقد قُتل بعد إصابته برصاصة في الرأس خلال اشتباكات عنيفة. وأضاف أن القتلى خدموا سابقاً في الجيش الأرجنتيني قبل أن ينضموا إلى صفوف الجيش الأوكراني منذ نحو شهرين فقط، ضمن حملة تجنيد أوسع شملت مرتزقة من أمريكا اللاتينية.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، في بيان سابق، أن نظام كييف "يستخدم المرتزقة الأجانب كوقود للمدافع"، مشيرة إلى أن القوات الروسية ستواصل "تصفية هؤلاء المقاتلين غير الشرعيين أينما وجدوا".

من جانب آخر، أشارت تقارير ميدانية إلى أن العديد من المرتزقة الذين قاتلوا في صفوف الجيش الأوكراني أبدوا استياءهم من ضعف التنسيق العسكري وسوء القيادة الميدانية، موضحين أن حدة المعارك وكثافة النيران الروسية تفوق بكثير ما شهدوه في مناطق نزاع سابقة مثل أفغانستان والشرق الأوسط.

ويرى مراقبون أن تزايد أعداد القتلى من المرتزقة الأجانب يعكس تصاعد الخسائر البشرية في صفوف الجيش الأوكراني، ويؤكد أن كييف تعتمد بشكل متزايد على المقاتلين الأجانب لتعويض النقص في صفوفها، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية للعام الرابع على التوالي.

المتحف المصري الكبير

رسميا.. صدى البلد يكشف حقيقة انتفاع اليابان بالمتحف الكبير لمدة 10 سنوات

موظف جامعة سوهاج المتوفي

مصرع موظف أثناء توثيق نقوش داخل سرداب غامض في سوهاج

الأرصاد

منخفض جوي يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال 48 ساعة

سعر الذهب عيار 21

بعد تراجعه الكبير .. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

حالة الطقس

الأقمار الصناعية: أمطار تضرب بعض المحافظات ليلا وتستمر غدا| تفاصيل

المدعية العسكرية الإسرائيلية السابقة

تضارب الأنباء حول وفاتها .. العثور على المدعية العسكرية الإسرائيلية بعد الاختفاء المفاجئ

جدول نوات الإسكندرية 2026.. تعرف على موعد النوة القادمة وأشدها تأثيرًا

جدول نوات الإسكندرية 2026.. تعرف على موعد النوة القادمة وأشدها تأثيرًا

الاهلي

قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام للأهلي في يناير.. تفاصيل

مباراة الأهلي والمصري

بن رمضان وصلاح محسن أبرز الغيابات.. موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري والقنوات الناقلة

لمتحف المصري الكبير

هدية مصر للعالم.. موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير والقنوات الناقلة

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 600 جنيه.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

بالصور.. تكريم حنان مطاوع وأشرف عبدالباقى وهالة صدقي في مهرجان vs-film

حنان مطاوع

افتتاح مهرجان vs-film.. أشرف عبدالباقى وشيري عادل وحنان مطاوع أبرز الحضور

مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film

سارة عبد الرحمن أبرز الحضور .. لقطات خاصة من عزاء المصور الراحل ماجد هلال

عزاء ماجد هلال

ايمان عبد اللطيف

أمطار وبرودة .. تحذير من طقس الـ48 ساعة القادمة

المشاجرة

مشاجرة داخل معهد .. طالب يتهم موظفا بالتعدى عليه بالضرب

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

