شيماء هلالي في أمسية طربية بدار الأوبرا المصرية

شاركت الفنانة التونسية شيماء هلالي إلى جانب الفنان الكبير راشد الماجد في أمسية موسيقية خاصة أُقيمت على مسرح دار الأوبرا المصرية، احتفاءً بالموسيقار الدكتور طلال، وسط تفاعل لافت من الجمهور وأجواء طربية أصيلة.

وقدّمت شيماء خلال الحفل باقة مختارة من الأغاني المرتبطة بإرث الموسيقار طلال، من بينها «تذكر من أنا» و«كل الحكاية»، التي قُدّمت بتوزيع موسيقي جديد يواكب روح الأمسية، إلى جانب أدائها لإحدى أغنيات الفنانة الراحلة ذكرى وهي «تدري إن الجرح».

أما إطلالتها، فاختارت شيماء هلالي فستانًا أنيقًا باللون البرغندي من توقيع إيلي صعب، جمع بين الأناقة الكلاسيكية والفخامة العصرية، ليُكمل حضورها اللافت على خشبة دار الأوبرا المصرية.

أحدث أغاني شيماء هلالي

في شهر يونيو، طرحت الفنانة التونسية شيماء هلالي، أحدث أغانيها التي تحمل اسم كل الحكاية، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنية كل الحكاية لـ شيماء هلالي، من كلمات: عبد اللطيف البناي، ألحان: الموسيقار طلال، توزيع موسيقي: زيد عادل، والكليب من إخراج: دان حداد.