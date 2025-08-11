يتضمن 3 أغان.. تفاصيل ميني ألبوم شيماء هلالي الجديد

تستعد الفنانة شيماء هلالي، لطرح ميني ألبوم جديد لها، يحمل اسم كل الحكاية، بعدما طرحت أغنيته الرئيسية في شهر يونيو الماضي.

ويتضمن ميني ألبوم شيماء هلالي، الأغاني التالية:

أغنية بخير و لكن، من كلمات: هتان، ألحان : الموسيقار الدكتور طلال، توزيع : يحيى الموجي.

أغنية تذكر من انا، كلمات: عبد اللطيف البناي، ألحان: الموسيقار الدكتور طلال، توزيع: سيروس.

أغنية في ذمتي، من كلمات: علي مساعد، ألحان: الموسيقار الدكتور طلال، توزيع: سيروس.

أحدث أغاني شيماء هلالي

في شهر يونيو، طرحت الفنانة التونسية شيماء هلالي، أحدث أغانيها التي تحمل اسم كل الحكاية، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنية كل الحكاية لـ شيماء هلالي، من كلمات: عبد اللطيف البناي، ألحان: الموسيقار طلال، توزيع موسيقي: زيد عادل، والكليب من إخراج: دان حداد.

أغاني شيماء هلالي

كانت الفنانة شيماء هلالي، طرحت أحدث أغنياتها التي تحمل اسم “سبع بحور” عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع “اليوتيوب”.

تقول كلمات الأغنية: “سبع بحور .. شقيت سبع بحور جيتك انّادي اجدّ أجدادي .. ي بابا عبدالله كانك نغّار إنغرلي .. جبت في ايدي الجاوي،، ولبخور”.

قلبي مقهور ماعاد فيّا طبّ جيت انّادي .. جبت في ايدي جاوي ،، جاوي وبخور .. قلبي مقهور ماعاد فيّا جيتك انّادي .. أنا حبيبي راح بعيد ماجاني عندو مُدّة".

وفي وقت سابق، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات ميني ألبوم "بتقوم" للفنانة التونسية شيماء هلالي، وذلك عبر القناة الرسمية للشركة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

يذكر أن ميني ألبوم "بتقوم" للفنانة شيما هلالي، من إنتاج وتوزيع شركة روتانا للمرئيات والصوتيات، ويضم 4 أغنيات 3 منها باللهجة الخليجية وأخرى باللهجة العراقية.

وتتعاون شيما هلالي في عملها الفني القادم مع الملحن علي صابر بأغنية والملحن احمد برهان بأغنيتين، والملحن أحمد الهرمي بأغنية، وتتعاون مع الشاعر أحمد علوي، وعلى صعيد التوزيع الموسيقي تتعاون مع عثمان عبود وهشام السكران وسيروس، بينما الميكس والماسترينج من إشراف جاسم محمد.