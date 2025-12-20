قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ الجيزة يوجه بتأسيس وحدة دائمة لمتابعة الأنفاق وتحسين السيولة المرورية
فوز إنبي على طلائع الجيش 3-1.. والجونة على بيراميدز 2-0 في كأس عاصمة مصر
تدشين خطوط جديدة لرحلات لمصر للطيران إلى إيطاليا
توتر دبلوماسي.. جدل حول مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر
سيناريوهات معقدة تنتظر منتخب مصر في حال التأهل لدور الـ32 من كأس العالم 2026
الإيجار القديم.. متى يصبح الإخلاء واجبا بقوة القانون
وزير الخارجية يلتقي رئيس مفوضية الإيكواس لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك
تشكيل الزمالك لمواجهة حرس الحدود في كأس عاصمة مصر
اغتنموها الآن بهذه الأدعية.. أول ليلة في شهر رجب مستجابة الدعاء
رئيس جامعة أسيوط يستقبل وزير الأوقاف ضمن فعاليات زيارته للمحافظة
إحالة قـــــ اتل شقيـــــقه بالبدرشين داخل مقر عمله للجنايات
سيرجي لافروف: العلاقة الروسية الأفريقية قوية وسننتصر
ديني

شيماء جمال

في لقاء ودي اتسم بالحفاوة والتقدير المتبادل، استقبل الأستاذ الدكتور أحمد المنشاوي - رئيس جامعة أسيوط، الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، ضمن جولة الوزير العلمية والإدارية بالمحافظة. 

حضر اللقاء أيضًا الأستاذ الدكتور محمد عبد المالك - نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والأستاذ الدكتور أحمد نبوي - عضو المكتب الفني لوزير الأوقاف، والسيد: حسين القاضي - مدير عام المراكز الثقافية بوزارة الأوقاف، والدكتور عيد خليفة - مدير مديرية أوقاف أسيوط.

وفي هذا السياق، أعرب رئيس الجامعة عن سعادته البالغة باستقبال الوزير وتقديره لعطائه العلمي الممتد على الرغم من مسئوليات العمل التنفيذي.

من جانبه، قدم الوزير شكره الجزيل على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا أنه يحمل لأسيوط وأهلها تقديرًا خاصًا، وأن جهود الوزارة تتكامل مع المحافظات المختلفة لتحقيق الغايات المأمولة على صعيد تصحيح المفاهيم ونشر الخطاب المستنير.

وقد عكس اللقاء عمق العلاقات الطيبة وروح التعاون بين وزارة الأوقاف والمؤسسات الجامعية؛ حيث جرى تبادل الرؤى المشتركة حول أهمية تكامل الأدوار في نشر قيم الوسطية والاعتدال، ودعم الوعي وبناء الإنسان، لا سيما في أوساط الشباب.

أحمد المنشاوي أسامة الأزهري الأوقاف أسيوط تصحيح المفاهيم

