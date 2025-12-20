رئيس جامعة أسيوط يستقبل وزير الأوقاف ضمن فعاليات زيارته للمحافظة

في لقاء ودي اتسم بالحفاوة والتقدير المتبادل، استقبل الأستاذ الدكتور أحمد المنشاوي - رئيس جامعة أسيوط، الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، ضمن جولة الوزير العلمية والإدارية بالمحافظة.

حضر اللقاء أيضًا الأستاذ الدكتور محمد عبد المالك - نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والأستاذ الدكتور أحمد نبوي - عضو المكتب الفني لوزير الأوقاف، والسيد: حسين القاضي - مدير عام المراكز الثقافية بوزارة الأوقاف، والدكتور عيد خليفة - مدير مديرية أوقاف أسيوط.

وفي هذا السياق، أعرب رئيس الجامعة عن سعادته البالغة باستقبال الوزير وتقديره لعطائه العلمي الممتد على الرغم من مسئوليات العمل التنفيذي.

من جانبه، قدم الوزير شكره الجزيل على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا أنه يحمل لأسيوط وأهلها تقديرًا خاصًا، وأن جهود الوزارة تتكامل مع المحافظات المختلفة لتحقيق الغايات المأمولة على صعيد تصحيح المفاهيم ونشر الخطاب المستنير.

وقد عكس اللقاء عمق العلاقات الطيبة وروح التعاون بين وزارة الأوقاف والمؤسسات الجامعية؛ حيث جرى تبادل الرؤى المشتركة حول أهمية تكامل الأدوار في نشر قيم الوسطية والاعتدال، ودعم الوعي وبناء الإنسان، لا سيما في أوساط الشباب.