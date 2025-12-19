قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كأس عاصمة مصر| بتروجيت يتقدم على الإسماعيلي بهدف نظيف في الشوط الأول
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مواجهة غزل المحلة وفاركو بكأس عاصمة مصر
رصاصة طائشة تحصد روح طبيب قنا| ماذا حدث للدكتور أبو الحسن رجب؟.. وأصدقائه: عانى 45 يوما من الإصابة.. ورحيله وجع قلوبنا
بالاسم من المنزل.. خطوات الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر ديسمبر 2025
يوتيوب متوقف وجوجل خارج الخدمة.. عطل Cloudflare يضرب أشهر المواقع
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة سيلة الظهر في محافظة جنين
من فخ التريند إلى قفص الاتهام .. قصة والدة شيماء جمال بعد القبض عليها
وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزيز التعاون الاستثماري وزيادة التبادل التجاري مع زيمبابوي
جوتيريش: نحتاج إلى وقف إطلاق نار مستدام في غزة
إصابة قوية تبعد حارس باريس سان جيرمان عن الفريق الفترة المقبلة
شهيد الواجب مات برصاصة طائشة أثناء عمله.. وزير الصحة ينعى طبيب قنا
الزعل بيكسر القلب | تحذير عاجل من جمال شعبان في هذا الشأن .. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف ينعى إماما وخطيبا بمديرية أوقاف الشرقية

الدكتور أسامة الأزهري
الدكتور أسامة الأزهري
أحمد سعيد

نعى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ببالغ الحزن والأسى، الشيخ عبد الرحمن نصر الله محمد، الإمام والخطيب بإدارة أوقاف شرق الزقازيق، الذي وافته المنية اليوم.

وتقدم وزير الأوقاف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد وزملائه ومحبيه، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يغفر له، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وزير الأوقاف يؤدي صلاةَ الجمعة بمسجد السيد يوسف الحجاجي بالأقصر

يذكر أن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمهندس عبد المطلب ممدوح عمارة - محافظ الأقصر، أدّيا صلاةَ الجمعة اليوم بمسجد السيد يوسف الحجاجي بمحافظة الأقصر، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، إحياءً لذكرى صدور القرار الجمهوري عام ٢٠٠٩ بتحويل مدينة الأقصر إلى محافظة.

وجاءت خطبة الجمعة بعنوان: «فظللتُ أستغفرُ اللهَ منها ثلاثين سنة»، وألقاها الشيخ محمد أحمد عبيد، الذي تناول فيها أهمية المحافظة على المال العام، وحب الخير للجميع، وربط ذلك بواقع الناس وتحديات حياتهم المعاصرة. وفي الخطبة الثانية، تناول الخطيب مفهومًا مهمًا ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»، وهو مفهوم «التفكك الأسري»، موضحًا أن الإسلام يولي الأسرة عنايةً كبرى، وأن تماسكها يقوم على الوعي والمسئولية المشتركة والتراحم والمودة، والقيام بالحقوق والواجبات، محذرًا من المفاهيم المغلوطة التي تهدد استقرار الأسرة والمجتمع.

شهد الصلاة عدد من القيادات التنفيذية والدينية، في مقدمتهم: الدكتور هشام أبو زيد - نائب محافظ الأقصر، واللواء عبد الله عاشور - السكرتير العام للمحافظة، واللواء هشام الشيمي - السكرتير العام المساعد، والدكتور أحمد نبوي - عضو المكتب الفني لوزير الأوقاف، والدكتور حسين القاضي - مدير عام المراكز الثقافية بوزارة الأوقاف، و محمد محمد أحمد الطيب - ابن شقيق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والمهندس محمود أحمد محمد الطيب - ابن فضيلة الإمام الأكبر، والشيخ علي صديق أمير - مدير مديرية أوقاف الأقصر، والشيخ محمد زكي يونس - مدير مديرية أوقاف قنا، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الأوقاف وأبناء المحافظة.

وعقب أداء الصلاة، توجّه الوزير والمحافظ إلى ديوان عام المحافظة، حيث جرى استعراض جهود الأنشطة الدعوية والتثقيفية المنسقة بين الوزارة والمحافظة، من أجل نشر الفكر الوسطي المستنير، وخدمة بيوت الله، ودعم المبادرات الهادفة إلى بناء الإنسان، وتعزيز الوعي الديني والمجتمعي، وتيسير أوجه البر أبناء المحافظة.

الدكتور أسامة الأزهري أسامة الأزهري وزير الأوقاف الشيخ عبد الرحمن نصر الله محمد وزير الأوقاف ينعى إماما وخطيبا بمديرية أوقاف الشرقية وزير الأوقاف ينعى الشيخ عبد الرحمن نصر الله محمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

والدة شيماء جمال

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

والدة شيماء جمال السيدة ماجدة الحشاش

إخلاء سبيل والدة شيماء جمال وترحيلها لمطروح.. القصة الكاملة للقبض على ماجدة الحشاش

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 19-12-2025

كأس عاصمة مصر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة في ثاني جولات كأس عاصمة مصر

سعر الذهب

سعر أشهر عيار 21 اليوم 19-12-2025

الاهلي

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم في كأس عاصمة مصر 2025-2026

حالة الطقس

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة.. استعدوا للبرودة والشبورة

ترشيحاتنا

الدكتور أسامة الأزهري

وزير الأوقاف ينعى إماما وخطيبا بمديرية أوقاف الشرقية

دعاء صلاة المغرب

دعاء صلاة المغرب للفرج العاجل وقضاء الحوائج.. كلمات مستجابة لا تغفل عنها

أذكار المساء

أذكار المساء كما جاء عن النبي.. أدعية لحفظ النفس من كل مكروه والسكينة

بالصور

مصر تستضيف وفدا رفيع المستوى من منظمات الطيران الدولية.. صور

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

شركة سيارات نستبدل 20% من موظفيها بالذكاء الاصطناعي بعد تسريحهم

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

من الوش للكعبين.. روتين العناية في الشتاء من هاني الناظر

هانى الناظر
هانى الناظر
هانى الناظر

مادة تستخدمها النساء في التجميل تمنع الزهايمر.. تفاصيل

الزهايمر
الزهايمر
الزهايمر

فيديو

عفاف شعيب

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد