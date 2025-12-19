قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على التيك توكر نورهان حفظي لتنفيذ حكم حبسها سنتين في قضية مخدرات
مكتب نتنياهو: اجتماع اليوم في الناقورة استمرار للحوار الهادف لضمان نزع سلاح حزب الله
موعد أول رجب 2026.. بداية الأشهر الحرم وقرب رمضان
الصحف الفرنسية تحسم الجدل بشان انضمام محمد صلاح لـ باريس سان جيرمان
الجانب المظلم من الترند.. ماذا حدث مع والدة الإعلامية شيماء جمال؟
أبرزها القضية الفلسطينية.. مشاورات سياسية بين وزيري الخارجية المصري والروسي بالقاهرة
سرقة الكهرباء.. تشريع جديد أمام البرلمان يغلظ العقوبة ويضاعف الغرامة
المنوفي: التحول للدعم النقدي خطوة إيجابية بشرط مراجعة القيمة دوريًا
عين الحسود فيها عود.. لعنة الإصابات تضرب صفقات الأهلي السوبر
أخبار التوك شو| هذا الفيديو السبب في القبض على والدة شيماء جمال..ومفاجأة بشأن الذهب والدولار والطقس
لموظفي الحكومة..شروط الحصول على استحقاق نقدى مقابل الإجازات
القبض على بلطجي يفرض رسوما على سيارات الميكروباص بصقر قريش
خطيب الأوقاف بالأقصر: المال العام من أنواع الأمانة.. والاعتداء عليه خيانة

الشيخ محمد أحمد عبيد
الشيخ محمد أحمد عبيد
أكد الشيخ محمد أحمد عبيد، إمام مسجد السيد يوسف بمديرية أوقاف الأقصر، إن الله تعالى حذر من خيانة الأمانة وأمر بأدائها، فقال في كتابه "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا".

وأشار في خطبة الجمعة اليوم، من مسجد السيد يوسف، بمحافظة الأقصر، بمنطقة الكرنك، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ومحافظ الأقصر، وقيادات المحافظة، إلى أن الله تعالى عد المال العام نوعا من أنواع الأمانة التي أمرنا الله بحفظها.

ونوه إمام مسجد السيد يوسف بمديرية أوقاف الأقصر أن من بديعِ ما زَخرَ بهِ تراثُنَا العريقُ، ما رواهُ لنا الإمامُ أبو بكرٍ الحربيّ قال: "سمعتُ السَّرِيَّ السَّقَطِيَّ رضيَ الله عنه يقولُ: منذُ ثلاثينَ سنةً وأنا في الاستغفارِ من قولي: الحمدُ للهِ مرة، قيل: وكيفَ ذاك؟ قال: وقعَ ببغدادَ حريقٌ، فاستقبلني واحدٌ فقالَ لي: نجا حانُوتُك، فقلت: الحمدُ للهِ، فمنذُ ثلاثينَ سنةً أنا نادمٌ على ما قلتُ، حيثُ أردتُ لنفسي خيرًا مما للمسلمين".

ولفت الى ان الله تعالى سمى الاعتداء على المال العام، غلولا وقال فى كتابه العزيز "وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" ويقول النبي «مَن استعمَلْنَاهُ منكم على عمَلٍ، فَكَتَمَنا مَخِيطًا فما فوقَه؛ كانَ غُلُولاً يأتي به يومَ القيامةِ».

وتابع: فليحذرْ كلٌّ منّا من هذا، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾، ومن اعتدى على شيءٍ من ذلك، فليسارعْ إلى التكفيرِ عن ذنبهِ، وإلى نفعِ النّاس جميعًا، وإلى التّخلقِ بكلِ معاني الجودِ والكرمِ، الذي يتّسعُ به لإكرام الجميع ونفعِ الجميع.

وأقيمت شعائر صلاة الجمعة، اليوم، بـ مسجد السيد يوسف الحجاجي في منطقة الكرنك بالمحافظة، ضمن احتفالات عيد الأقصر القومى، التى تشهدها المحافظة، وفي إطار حرص الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف على التواصل المباشر مع رواد المساجد ومتابعة سير العمل الدعوي ميدانيًّا، وتم نقل صلاة الجمعة على الهواء مباشرة عبر القناة الأولى، وعبر أثير إذاعة القرآن الكريم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

والدة شيماء جمال

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 19-12-2025

سعر الذهب

سعر أشهر عيار 21 اليوم 19-12-2025

كأس عاصمة مصر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة في ثاني جولات كأس عاصمة مصر

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم الجمعة .. انخفاض شديد في درجات الحرارة ونشاط لحركة الرياح

الاهلي

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم في كأس عاصمة مصر 2025-2026

الزمالك والاهلي

كمال درويش: سبب وحيد أحدث الفجوة بين الأهلي والزمالك

الجيش اللبناني

الجيش اللبناني يستحوذ على مسيرة إسرائيلية سقطت في بلدة عديسة

فرنسا

تسريب معلومات 3,5مليون شخص.. هجوم سيبراني على وزارة الرياضة الفرنسية

وزير مالية الاحتلال

تضم 3380 وحدة سكنية.. الاحتلال يصادق على إنشاء مدينة استيطانية جديدة

بالصور

شركة سيارات نستبدل 20% من موظفيها بالذكاء الاصطناعي بعد تسريحهم

من الوش للكعبين.. روتين العناية في الشتاء من هاني الناظر

مادة تستخدمها النساء في التجميل تمنع الزهايمر.. تفاصيل

عفاف شعيب

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

