خطيب الأوقاف بالأقصر: المال العام من أنواع الأمانة.. والاعتداء عليه خيانة

أكد الشيخ محمد أحمد عبيد، إمام مسجد السيد يوسف بمديرية أوقاف الأقصر، إن الله تعالى حذر من خيانة الأمانة وأمر بأدائها، فقال في كتابه "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا".

وأشار في خطبة الجمعة اليوم، من مسجد السيد يوسف، بمحافظة الأقصر، بمنطقة الكرنك، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ومحافظ الأقصر، وقيادات المحافظة، إلى أن الله تعالى عد المال العام نوعا من أنواع الأمانة التي أمرنا الله بحفظها.

ونوه إمام مسجد السيد يوسف بمديرية أوقاف الأقصر أن من بديعِ ما زَخرَ بهِ تراثُنَا العريقُ، ما رواهُ لنا الإمامُ أبو بكرٍ الحربيّ قال: "سمعتُ السَّرِيَّ السَّقَطِيَّ رضيَ الله عنه يقولُ: منذُ ثلاثينَ سنةً وأنا في الاستغفارِ من قولي: الحمدُ للهِ مرة، قيل: وكيفَ ذاك؟ قال: وقعَ ببغدادَ حريقٌ، فاستقبلني واحدٌ فقالَ لي: نجا حانُوتُك، فقلت: الحمدُ للهِ، فمنذُ ثلاثينَ سنةً أنا نادمٌ على ما قلتُ، حيثُ أردتُ لنفسي خيرًا مما للمسلمين".

ولفت الى ان الله تعالى سمى الاعتداء على المال العام، غلولا وقال فى كتابه العزيز "وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" ويقول النبي «مَن استعمَلْنَاهُ منكم على عمَلٍ، فَكَتَمَنا مَخِيطًا فما فوقَه؛ كانَ غُلُولاً يأتي به يومَ القيامةِ».

وتابع: فليحذرْ كلٌّ منّا من هذا، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾، ومن اعتدى على شيءٍ من ذلك، فليسارعْ إلى التكفيرِ عن ذنبهِ، وإلى نفعِ النّاس جميعًا، وإلى التّخلقِ بكلِ معاني الجودِ والكرمِ، الذي يتّسعُ به لإكرام الجميع ونفعِ الجميع.

وأقيمت شعائر صلاة الجمعة، اليوم، بـ مسجد السيد يوسف الحجاجي في منطقة الكرنك بالمحافظة، ضمن احتفالات عيد الأقصر القومى، التى تشهدها المحافظة، وفي إطار حرص الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف على التواصل المباشر مع رواد المساجد ومتابعة سير العمل الدعوي ميدانيًّا، وتم نقل صلاة الجمعة على الهواء مباشرة عبر القناة الأولى، وعبر أثير إذاعة القرآن الكريم.