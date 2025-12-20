قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار وشبورة
الفرصة الأخيرة لمحمد صلاح.. آمال الجماهير تتعلق بنجم ليفربول لحصد لقب أمم إفريقيا 2025
دعاء أول ليلة في شهر رجب .. ردد أفضل 50 دعوة مستجابة تقضي حوائجك وتزيل همك
بث مباشر | ختام المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية
تعادل سلبي بين إنبي وطلائع الجيش بكأس عاصمة مصر
الجونة يتقدم على شباب بيراميدز في الشوط الأول بكأس عاصمة مصر
إحالة 3 المتهمين بهتك عرض فتاتين للجنايات..الضحية الثانية: خطفونا واعتدوا علينا جنسا
بتوقيت القاهرة .. صدى البلد ينشر الجدول الكامل لمباريات بطولة أمم أفريقيا
25 ألف جنيه شهريا .. وظائف خالية بشروط بسيطة
متى أول يوم في رجب.. وحكم صيامه؟.. اعرف التفاصيل
وزير الخارجية: مستعدون لنقل الخبرات المصرية وتقديم منح تعليمية لجزر القمر
صحيفة عبرية: إسرائيل دخلت بحالة استنزاف مفتوحة في غزة ولبنان وسوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف في مناقشة علمية بجامعة الأزهر بأسيوط

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
شيماء جمال

شارك الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، في مناقشة رسالة ماجستير بكلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر الشريف بأسيوط، للباحث أسامة حجاج حسني محمد علي، وذلك في إطار اهتمامه بدعم البحث العلمي الرصين، وتشجيع طلاب العلم والباحثين. جاءت الرسالة بعنوان: "محدثو مصر عبر القرون ومروياتهم (مرويات الحسن بن سفيان بن عامر الشيباني النسوي الخراساني المتوفى سنة ٣٠٣هـ من حديث: "أيما مؤمن استرسل إلى مؤمن فغبنه كان غبنه ذلك ربا" إلى حديث: "خير ما أعطي الإنسان خلق حسن"، جمعها من الكتب المسندة ودراستها وبيان العلل الموجودة فيها)".

كان في استقبال الوزير بالجامعة الأستاذ الدكتور محمد عبد المالك - نائب رئيس جامعة الأزهر الشريف وقيادات فرع الجامعة بأسيوط، وخلال المناقشة، وجّه الوزير الباحث إلى أهمية الضبط الدقيق لأسماء الأعلام والأماكن والبلدان الواردة في الرسالة، والتنبه إلى أثر ذلك في سلامة البحث العلمي ودقته، كما وجّهه إلى العناية بمنهج تخريج الأحاديث، واتباع القواعد العلمية المعتمدة في التخريج والدراسة، بما يعزز القيمة العلمية للبحث ويزيد من دقته ومنهجيته.

 وفي ختام المناقشة قررت اللجنة منح الباحث درجة التخصص الماجستير في الحديث الشريف وعلومه بتقدير ممتاز.

شهدت المناقشة حضور الأستاذ الدكتور محمد عبد المالك - نائب رئيس جامعة الأزهر الشريف للوجه القبلي، والأستاذ الدكتور مرسي محمد حسن - عميد كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط، والأستاذ الدكتور محمود مهنا - عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والدكتور عيد خليفة - مدير مديرية أوقاف أسيوط، والشيخ عاصم قبيصي - مدير مديرية أوقاف بني سويف، والشيخ أحمد رمضان - مدير الدعوة بمديرية أوقاف سوهاج، إلى جانب جمع غفير من قيادات الأزهر والأوقاف، وطلاب العلم والباحثين.

وفي ختام الزيارة، أهدى عميد كلية أصول الدين بأسيوط درع الكلية لوزير الأوقاف؛ تقديرًا لجهوده العلمية والدعوية.

الأوقاف أسامة الأزهري أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر رسالة ماجستير أسامة حجاج حسني محمد علي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي يغيب عن جنازة والدته بسبب سفره للخارج

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سمية الألفى

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

قاتلة نجلها بالمعصرة

قـ.اتلة نجلها بالمعصرة للنيابة: عملت في ابني زى ما أهلي كانوا بيعاملوني| خاص

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 20-12-2025

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 20-12-2025.. آخر تحديث

حسام عاشور

حالة كهربا وإغماء.. حسام عاشور يكشف كواليس أزمته الصحية

سمية الألفي

وفاة سمية الألفي.. قصة حبها مع فاروق الفيشاوي بدأت بشيكولاتة ووردة ولبان

ترشيحاتنا

المتهمة

القبض على فتاة أجنبية انتحلت صفة طبيبة بالشيخ زايد

المتهم

القبض على شخص تعدى على صاحب محل بكفر الشيخ

الألعاب النارية

ضبط عامل بحوزته 650 الف قطعة ألعاب نارية بالفيوم

بالصور

عدم غسل أغطية السرير يعرضك لمشاكل صحية.. مخاطر خفية

مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف

شيماء هلالي في أمسية طربية بدار الأوبرا المصرية

شيماء هلالى
شيماء هلالى
شيماء هلالى

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف أعمالها لإزالة الاشغالات بمنطقة "حلقه السمك"

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي .. وجبة صحية وسهلة

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي

فيديو

سمية الالفي

وداعا سمية الألفي .. نجمة ليالي الحلمية ترحل بعد صراع طويل مع المرض

الفنان أحمد العوضي

أنا الأعلى أجرا ومشاهدة.. الفنان أحمد العوضي يثير الجدل على السوشيال ميديا

نجلاء بدر

الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها

طلعت زكريا

حدث قبل وفاته.. نجل طلعت زكريا يكشف سرا عن والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد