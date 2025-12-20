وزير الأوقاف في مناقشة علمية بجامعة الأزهر بأسيوط

شارك الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، في مناقشة رسالة ماجستير بكلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر الشريف بأسيوط، للباحث أسامة حجاج حسني محمد علي، وذلك في إطار اهتمامه بدعم البحث العلمي الرصين، وتشجيع طلاب العلم والباحثين. جاءت الرسالة بعنوان: "محدثو مصر عبر القرون ومروياتهم (مرويات الحسن بن سفيان بن عامر الشيباني النسوي الخراساني المتوفى سنة ٣٠٣هـ من حديث: "أيما مؤمن استرسل إلى مؤمن فغبنه كان غبنه ذلك ربا" إلى حديث: "خير ما أعطي الإنسان خلق حسن"، جمعها من الكتب المسندة ودراستها وبيان العلل الموجودة فيها)".

كان في استقبال الوزير بالجامعة الأستاذ الدكتور محمد عبد المالك - نائب رئيس جامعة الأزهر الشريف وقيادات فرع الجامعة بأسيوط، وخلال المناقشة، وجّه الوزير الباحث إلى أهمية الضبط الدقيق لأسماء الأعلام والأماكن والبلدان الواردة في الرسالة، والتنبه إلى أثر ذلك في سلامة البحث العلمي ودقته، كما وجّهه إلى العناية بمنهج تخريج الأحاديث، واتباع القواعد العلمية المعتمدة في التخريج والدراسة، بما يعزز القيمة العلمية للبحث ويزيد من دقته ومنهجيته.

وفي ختام المناقشة قررت اللجنة منح الباحث درجة التخصص الماجستير في الحديث الشريف وعلومه بتقدير ممتاز.

شهدت المناقشة حضور الأستاذ الدكتور محمد عبد المالك - نائب رئيس جامعة الأزهر الشريف للوجه القبلي، والأستاذ الدكتور مرسي محمد حسن - عميد كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط، والأستاذ الدكتور محمود مهنا - عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والدكتور عيد خليفة - مدير مديرية أوقاف أسيوط، والشيخ عاصم قبيصي - مدير مديرية أوقاف بني سويف، والشيخ أحمد رمضان - مدير الدعوة بمديرية أوقاف سوهاج، إلى جانب جمع غفير من قيادات الأزهر والأوقاف، وطلاب العلم والباحثين.

وفي ختام الزيارة، أهدى عميد كلية أصول الدين بأسيوط درع الكلية لوزير الأوقاف؛ تقديرًا لجهوده العلمية والدعوية.