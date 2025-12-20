قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فوز إنبي على طلائع الجيش 3-1.. والجونة على بيراميدز 2-0 في كأس عاصمة مصر
تدشين خطوط جديدة لرحلات لمصر للطيران إلى إيطاليا
توتر دبلوماسي.. جدل حول مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر
سيناريوهات معقدة تنتظر منتخب مصر في حال التأهل لدور الـ32 من كأس العالم 2026
الإيجار القديم.. متى يصبح الإخلاء واجبا بقوة القانون
وزير الخارجية يلتقي رئيس مفوضية الإيكواس لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك
تشكيل الزمالك لمواجهة حرس الحدود في كأس عاصمة مصر
اغتنموها الآن بهذه الأدعية.. أول ليلة في شهر رجب مستجابة الدعاء
رئيس جامعة أسيوط يستقبل وزير الأوقاف ضمن فعاليات زيارته للمحافظة
إحالة قـــــ اتل شقيـــــقه بالبدرشين داخل مقر عمله للجنايات
سيرجي لافروف: العلاقة الروسية الأفريقية قوية وسننتصر
وزير الخارجية الروسي: يجب قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير الخارجية الروسي: يجب قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967

محمد البدوي

أكد وزير الخارجية الروسي أن بلاده ناقشت وتبنت بشكل مفصل خطة العمل المشتركة مع شركائها الأفارقة للفترة المقبلة، وذلك خلال الاجتماع الأخير بين روسيا والدول الأفريقية.

زيادة التبادل التجاري والتعاون بين روسيا وأفريقيا

وأشار الوزير خلال مؤتمر صحفي إلى أنه تم الاتفاق على بذل الجهود المشتركة لزيادة التبادل التجاري والتعاون بين روسيا وأفريقيا في مختلف المجالات.

الملفات العالمية والإقليمية

وأضاف أنه تم مناقشة العديد من الملفات العالمية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الإصلاحات في مجلس الأمن الدولي.

تعزيز ميثاق الأمم المتحدة

وأوضح الوزير أن البيان المشترك الصادر عن الاجتماع يعكس حرص الجانبين على تعزيز ميثاق الأمم المتحدة وتطويره بما يخدم مصلحة الدول الأعضاء، ويؤكد على ضرورة تعزيز الاستقلال السياسي والاقتصادي لشركاء روسيا في القارة الأفريقية.

وتابع الوزير قائلاً: "ناقشنا أيضًا تعزيز استقلال شركائنا الأفارقة في كافة المجالات، وتأكيدنا على ضرورة الاستمرار في مواجهة الممارسات الاستعمارية الجديدة التي تهدد السيادة الوطنية للدول".

 قيام الدولة الفلسطينية 

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد وزير الخارجية الروسي على الاتفاق بين الأطراف على ضرورة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، كحل عادل وشامل للنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وأضاف أن الاجتماع شهد عقد العديد من اللقاءات الثنائية مع الشركاء الأفارقة، تم خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات التي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية، الثقافية، والتكنولوجية.

