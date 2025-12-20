بث مباشر | ختام المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية

عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مؤتمر صحفي في ختام المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية.

وأكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن مداولات المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية شهدت إشادة واسعة بالدور المصري المحوري في دعم وتعزيز هذه الشراكة.

وقال عبدالعاطي إن انخراط الرئيس عبد الفتاح السيسي ولقاءه مع الوزراء الأفارقة كان محل تقدير كبير من جميع المشاركين.

تدشين القمة الأفريقية الروسية

وأضاف وزير الخارجية أن مصر كانت صاحبة السبق في تدشين القمة الأفريقية الروسية الأولى عام 2019 في مدينة سوتشي، خلال رئاسة الرئيس السيسي للاتحاد الأفريقي، لافتًا إلى أن المؤتمر سيعقبه استكمال الجلسات.