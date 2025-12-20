عبدالعاطي: إشادة واسعة بالدور المصري في دعم الشراكة الروسية الأفريقية

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن مداولات المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية شهدت إشادة واسعة بالدور المصري المحوري في دعم وتعزيز هذه الشراكة.

وقال عبدالعاطي، في لقاء مع درية عاطف مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي، إن انخراط الرئيس عبد الفتاح السيسي ولقائه مع الوزراء الأفارقة كان محل تقدير كبير من جميع المشاركين.

تدشين القمة الأفريقية الروسية

وأضاف وزير الخارجية أن مصر كانت صاحبة السبق في تدشين القمة الأفريقية الروسية الأولى عام 2019 في مدينة سوتشي، خلال رئاسة الرئيس السيسي للاتحاد الأفريقي، لافتًا إلى أن المؤتمر سيعقبه استكمال الجلسات، ثم الإعلان عن المخرجات في مؤتمر صحفي.