عبد العاطي: كلمة الرئيس السيسي تشكل منطلقا مهما لأعمال منتدى الشراكة الروسية الأفريقية

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الجلسة الأولى من المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية كانت بالغة الأهمية، وشهدت مداخلات من جميع وزراء الخارجية المشاركين.

وأضاف عبدالعاطي، خلال لقاء مع درية عاطف مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي، أن الجلسة استُهلت بكلمة شديدة الأهمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد تشرف بإلقائها نيابة عنه، مؤكدًا أنها وضعت الإطار العام لنقاشات المؤتمر.

التعاون الروسي الأفريقي

وأوضح وزير الخارجية، أن الكلمة عكست رؤية واضحة لتعزيز التعاون الروسي الأفريقي، وأسست لمرحلة جديدة من العمل المشترك بين الجانبين.