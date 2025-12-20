حليمة: العلاقات الروسية - الإفريقية تركز على الاستثمار والنشاط التجاري والبنية التحتية

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، إن هدف روسيا الرئيسي في إفريقيا يتمثل في تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة مع الدول الإفريقية على أسس من العدالة والتوازن، بعيدًا عن الانحياز أو الشروط غير المتكافئة التي تميز بعض العلاقات الأوروبية مع القارة.

العلاقات الروسية-الإفريقية

وأوضح حليمة، خلال مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أن العلاقات الروسية-الإفريقية تركز على الاستثمار والنشاط التجاري، والبنية التحتية، وقطاع الطاقة، مشيرًا إلى أهمية هذا التعاون في ظل العقوبات الدولية المفروضة على روسيا، مؤكدا أن الشراكة تمتد إلى مستويات متعددة الأطراف لدعم دور إفريقيا في الإصلاحات الدولية بما فيها مجلس الأمن والأمم المتحدة.



أجندة إفريقيا 2063

وأشار السفير حليمة إلى أن المنتدى الروسي الإفريقي يلتزم بأهداف أجندة إفريقيا 2063، والتي تشمل 18 قطاعًا تنمويًا، مع تركيز خاص على الاقتصاد، الاستثمار، الصحة، والتعليم، إضافة إلى التعاون السياسي في مكافحة الإرهاب وتعزيز المشاركة الإفريقية في مجموعة البريكس.



آفاق التجارة والاستثمار بين روسيا والدول الإفريقية

كشف «حليمة» أن روسيا تسعى لزيادة حجم التبادل التجاري مع إفريقيا من حوالي 29 مليار دولار إلى نحو 40 مليار دولار، عبر تعزيز الاستثمار في البنية التحتية والطاقة وتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، بما يعكس توجهًا نحو تعميق الشراكة الاقتصادية المستدامة بين الجانبين.