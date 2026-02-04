بيان سعودي تركي: يجب تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الاحتلال في غزة

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن هناك بيانا سعوديا تركيا أكد ضرورة تكثيف العمل الإغاثي في غزة والدفع نحو فتح المعابر كافة دون أي عوائق.



وقال البيان: “نؤكد ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، ونطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لضمان حماية المدنيين وعدم استهداف المرافق الحيوية”.

وأضاف: “نؤكد ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الاحتلال في غزة، ويجب العمل على التمهيد لعودة السلطة الوطنية الفلسطينية لتولي مسئولياتها في قطاع غزة، ونرحب بانطلاق المرحلة الثانية من خطة السلام الشاملة في غزة وبدء اللجنة الوطنية مهامها”.

وتابع البيان: "نؤكد ضرورة دعم وحدة السودان والحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته، ونرفض تشكيل أي كيانات غير شرعية أو موازية خارج إطار مؤسسات الدولة السودانية الشرعية، ونرفض تحويل السودان إلى ساحة للصراعات والأنشطة غير المشروعة، ونؤكد ضرورة الالتزام بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء السودان".



