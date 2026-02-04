قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة
بعد تأكيد مصادر حكومية.. إجراءات التعديل الوزاري وفق اللائحة الداخلية لمجلس النواب
رئيس نقل النواب يكشف لـ"صدى البلد" أسباب سحب الحكومة لمشروع قانون المرور
دهب وفلوس كتير.. تفاصيل ضبط عصابة المخدرات بالمقطم
محامي بدرية طلبة يطالب بتعويض مليون جنيه في قضية سب وقذف إعلامي شهير
محافظة القاهرة ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شهر رمضان
18 شهيدا بينهم 14 في حيي التفاح والزيتون بمدينة غزة منذ فجر اليوم
إعلام عبري: استعدادات لاستهداف مواقع عسكرية بغزة بعد إصابة ضابط
تعادلات بلا نكهة وأهداف قليلة.. الجولة 20 تفضح أزمة الإبداع الهجومي فى دوري روشن السعودي
بعد فتح رفح مجددا.. ماذا يخطط ترامب لغزة في المرحلة المقبلة؟
مرتبات تصل إلى 35 ألف جنيه.. وزارة العمل تقدم فرص عمل بمشروع الضبعة النووية
قفزة تاريخية في أسعار الذهب والفضة اليوم
فرحة واشتياق رغم الدمار.. فلسطينيون ينهون إجراءات العودة إلى غزة عبر معبر رفح

هاجر ابراهيم

قال أيمن عماد، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من أمام معبر رفح، إن المعبر شهد منذ الساعات الأولى استقبال الفلسطينيين الراغبين في العودة إلى ديارهم وقطاع غزة، رغم إدراكهم لحجم الدمار الذي لحق بالمنازل وصعوبة الظروف الإنسانية التي خلفتها الحرب خلال السنوات الماضية.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم، على قناة القاهرة الإخبارية، أن ما رصده على الأرض هو حالة من الفرح الكبير والاشتياق الشديد لدى العائدين لأراضيهم ومنازلهم، رغم علمهم بأن كثيرًا من هذه المنازل قد تهدمت، وأن بعضهم سيضطر للإقامة في خيام، إلا أن التمسك بالعودة إلى الوطن كان حاضرًا بقوة.

وأضاف أن الفلسطينيين ينهون في الوقت الحالي إجراءات سفرهم داخل صالة السفر من الجانب المصري، تمهيدًا لعبورهم إلى الجانب الآخر عبر منفذ رفح البري، الذي استأنف عمله بشكل كامل خلال الأيام الماضية بعد فترة من الإغلاق من الجانب الفلسطيني.

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى أنه من المنتظر أيضًا وصول دفعة جديدة من المرضى والمصابين خلال اليوم، في مشهد يتكرر بشكل يومي، حيث يتم استقبال الجرحى والمصابين ومرافقيهم فور وصولهم إلى الساحة المحيطة بالمعبر من الجانب المصري.

وأكد أن جميع الإجراءات اللوجستية والطبية تُتخذ بشكل عاجل، حيث يخضع القادمون لكشف طبي فوري من خلال المسارات التي خصصتها إدارة معبر رفح البري، ثم يتم نقل الحالات إلى مناطق الحجر الصحي التي حددتها وزارة الصحة المصرية، مع تواجد أطقم طبية متكاملة من مختلف التخصصات.

إمام عاشور

بعد هجوم جماهير الأهلي عليه .. رسالة مُفاجئة من إمام عاشور

أسعار الدواجن

ارتفاع جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء |كم يصل سعر الكيلو

سيف الإسلام القذافي

بيان جديد .. النائب العام الليبي يكشف تفاصيل اغتيــ.ـال سيف الإسلام القذافي

الطفل محمد

دخل يحشي ضرسه خرج جثة .. وفاة الطفل محمد بسبب جرعة بنج زائدة بدمياط

مباراة الأهلي والبنك الأهلي

خبير تحكيم يؤكد: الأهلي حُرم من ضربة جزاء حاسمة أمام البنك

صورة أرشيفية

الذهب يعاود الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

دواجن بيضاء

الأوراك بـ 110 .. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

إمام عاشور

إمام عاشور بين الأهلي والدوري الفرنسي .. وكيل اللاعب يكشف التفاصيل كاملة

وزير الصحة ا

وزير الصحة يبحث مع رئيس الهيئة العربية للتصنيع تسريع مشروعات تطوير المستشفيات

قداس عيد تقدمة يسوع إلى الهيكل

السفير البابوي بمصر يترأس قداس عيد تقدمة الرب في القاهرة

التضامن

التضامن تنظم التدريب الشامل لميسرات دور الحضانات بمحافظة أسوان لتكرار النموذج اليابانى

طريقة عمل الشاورما في البيت

طريقة عمل الشاورما في البيت
طريقة عمل الشاورما في البيت
طريقة عمل الشاورما في البيت

بعد وفاة طفل.. كيف تتسبب جرعة بنج زائدة بالموت؟ ..تفسير طبي لما يحدث خلال دقائق

بعد وفاة طفل.. كيف تتسبب جرعة بنج زائدة بالموت؟ تفسير طبي لما يحدث خلال دقائق
بعد وفاة طفل.. كيف تتسبب جرعة بنج زائدة بالموت؟ تفسير طبي لما يحدث خلال دقائق
بعد وفاة طفل.. كيف تتسبب جرعة بنج زائدة بالموت؟ تفسير طبي لما يحدث خلال دقائق

بعد منشور شمس البارودي.. تفاصيل صادمة عن كسر الحوض تُثير القلق وتكشف خطورة الحالة

بعد منشور شمس البارودي.. تفاصيل صادمة عن كسر الحوض تُثير القلق وتكشف خطورة الحالة
بعد منشور شمس البارودي.. تفاصيل صادمة عن كسر الحوض تُثير القلق وتكشف خطورة الحالة
بعد منشور شمس البارودي.. تفاصيل صادمة عن كسر الحوض تُثير القلق وتكشف خطورة الحالة

مصر وتركيا.. تطابق الرؤى تجاه ملفات المنطقة وشراكة تعيد رسم توازنات الشرق الأوسط

الرئيس السيسي والرئيس أردوغان - أرشيفية
الرئيس السيسي والرئيس أردوغان - أرشيفية
الرئيس السيسي والرئيس أردوغان - أرشيفية

"يا أسماء أنا أبوكي

«يا أسماء أنا أبوكي ونفسي أشوفك وهما بيضربوني».. فيديو صادم يُثير جدل السوشيال ميديا

السبب وراء اعتزال الموناليزا

عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

