فرحة واشتياق رغم الدمار.. فلسطينيون ينهون إجراءات العودة إلى غزة عبر معبر رفح

قال أيمن عماد، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من أمام معبر رفح، إن المعبر شهد منذ الساعات الأولى استقبال الفلسطينيين الراغبين في العودة إلى ديارهم وقطاع غزة، رغم إدراكهم لحجم الدمار الذي لحق بالمنازل وصعوبة الظروف الإنسانية التي خلفتها الحرب خلال السنوات الماضية.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم، على قناة القاهرة الإخبارية، أن ما رصده على الأرض هو حالة من الفرح الكبير والاشتياق الشديد لدى العائدين لأراضيهم ومنازلهم، رغم علمهم بأن كثيرًا من هذه المنازل قد تهدمت، وأن بعضهم سيضطر للإقامة في خيام، إلا أن التمسك بالعودة إلى الوطن كان حاضرًا بقوة.

وأضاف أن الفلسطينيين ينهون في الوقت الحالي إجراءات سفرهم داخل صالة السفر من الجانب المصري، تمهيدًا لعبورهم إلى الجانب الآخر عبر منفذ رفح البري، الذي استأنف عمله بشكل كامل خلال الأيام الماضية بعد فترة من الإغلاق من الجانب الفلسطيني.

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى أنه من المنتظر أيضًا وصول دفعة جديدة من المرضى والمصابين خلال اليوم، في مشهد يتكرر بشكل يومي، حيث يتم استقبال الجرحى والمصابين ومرافقيهم فور وصولهم إلى الساحة المحيطة بالمعبر من الجانب المصري.

وأكد أن جميع الإجراءات اللوجستية والطبية تُتخذ بشكل عاجل، حيث يخضع القادمون لكشف طبي فوري من خلال المسارات التي خصصتها إدارة معبر رفح البري، ثم يتم نقل الحالات إلى مناطق الحجر الصحي التي حددتها وزارة الصحة المصرية، مع تواجد أطقم طبية متكاملة من مختلف التخصصات.