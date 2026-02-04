بيان سعودي تركي يؤكد ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق قطاع غزة

أكد بيان سعودي تركي، ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

كان محمد منصور، المتحدث الإعلامي للجنة المصرية لإغاثة أهالي غزة، قد أكد أنه تم اليوم دخول 45 فلسطينيا إلى قطاع غزة بعد تلقيهم العلاج في مصر، مشيرا إلى أنه نقوم بجهود كبيرة على المستويين الطبي والإنساني الذي تقدمه الدولة المصرية للأشقاء الفلسطينيين.

وقال محمد منصور، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، إن اللجنة المصرية افتتحت 18 مدرسة داخل مخيماتها، وتم تجهيزها بمقاعد دراسية كاملة، مع اختيار المدرسين عبر اختبارات دقيقة.