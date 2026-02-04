أسباب انتشار السرطان في العصر الحديث.. تفاصيل

أكدت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية الحيوية، أن التلوث البيئي وكثرة المواد الكيميائية والضغوط الحياتية السريعة تعد من أبرز الأسباب التي ساهمت في زيادة معدلات الإصابة بالسرطان خلال السنوات الأخيرة، مشيرةً إلى أن نمط الحياة الحديث أصبح عاملًا رئيسيًا في انتشار المرض.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية روان أبو العينين في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن العادات اليومية مثل التوتر المستمر، قلة النوم، وضعف النشاط البدني تؤثر بشكل مباشر على كفاءة الجهاز المناعي، ما يقلل قدرته على مقاومة الخلايا غير الطبيعية، مؤكدة أهمية ممارسة المشي بانتظام، والحصول على قسط كافٍ من النوم، وتقليل الضغوط النفسية عبر التأمل والهدوء النفسي.

وشددت على أن الكشف المبكر يمثل أحد أهم وسائل الوقاية، خاصة للأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي مع الأورام، إلى جانب الالتزام بنظام غذائي صحي يعتمد على الخضروات والحبوب الكاملة وشرب كميات كافية من المياه.

وحذرت من الإفراط في تناول الأطعمة المصنعة واللحوم المعالجة والزيوت المهدرجة والمقليات والمخبوزات الجاهزة، مؤكدة أن هذه الأطعمة قد تزيد من الالتهابات داخل الجسم، وهو ما قد يرفع من احتمالات الإصابة بالأمراض المزمنة ومنها السرطان.

