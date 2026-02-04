توروب يثير الجدل بعد تصريحاته عن كوكا عقب مباراة البنك الأهلي.. فيديو

كشف الناقد الرياضي أحمد الهواري عن كواليس فنية وإدارية داخل النادي الأهلي عقب مواجهة البنك الأهلي، مشيرًا إلى وجود حالة من الجدل حول قناعات المدير الفني "ييس توروب" فيما يخص اختياراته الفنية في المفاضلة بين بلعمري وكوكا.

وقال أحمد الهواري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن ييس توروب أثار دهشة المتابعين بتصريحاته حول كوكا، لا سيما إن الأهلي تعاقد مع بلعمري ليشغل مكان لاعب أجنبي في القائمة مقابل مبلغ مالي كبير، ورغم جاهزيته الفنية والبدنية ومشاركته مؤخرًا مع منتخب المغرب، لم يظهر في أي مباراة حتى الآن، بينما أرجع بيان النادي استبعاده من لقاء البنك الأهلي إلى عدم اكتمال الجاهزية.

وأشار إلى وجود تضارب واضح في القناعات داخل القلعة الحمراء، موضحًا أن الإدارة حسمت صفقة بلعمري مبكرًا، في حين لم يكن المدرب متحمسًا لإتمامها من الأساس، إذ يرى أن الفريق يمتلك بدائل محلية في مركز الظهير الأيسر، وعلى رأسهم محمد شكري، مع إمكانية توظيف لاعبين آخرين في نفس المركز، ما يفسر تمسكه بكوكا.

