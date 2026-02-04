بيان سعودي تركي يدعو لتكثيف الإغاثة في غزة ودعم استقرار السودان

أكد البيان السعودي التركي المشترك، على ضرورة تكثيف العمل الإغاثي في قطاع غزة، والدفع نحو فتح جميع المعابر دون أي عوائق، بما يضمن إيصال المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء القطاع دون استثناء.

حماية المدنيين والمرافق الحيوية

وطالب الجانبان المجتمع الدولي بممارسة ضغوط فاعلة على الاحتلال لضمان حماية المدنيين، ووقف استهداف المرافق الحيوية، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني.

تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الاحتلال

وشدد البيان على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، والعمل الجاد على إنهاء الاحتلال، بما يحقق الأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني.

التمهيد لعودة السلطة الفلسطينية

وأكد الطرفان ضرورة العمل على التمهيد لعودة السلطة الوطنية الفلسطينية لتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، بما يعزز وحدة الأراضي الفلسطينية.

ترحيب بالمرحلة الثانية من خطة السلام

ورحب البيان بانطلاق المرحلة الثانية من خطة السلام الشاملة في غزة، وبدء اللجنة الوطنية مهامها، معتبرًا ذلك خطوة مهمة نحو تحقيق تسوية مستدامة.

السودان: دعم الوحدة ورفض الكيانات غير الشرعية

وفي الشأن السوداني، أكد البيان ضرورة دعم وحدة السودان والحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته، مع رفض تشكيل أي كيانات غير شرعية أو موازية خارج إطار مؤسسات الدولة السودانية.

رفض تحويل السودان إلى ساحة صراعات

كما شدد الجانبان على رفض تحويل السودان إلى ساحة للصراعات أو الأنشطة غير المشروعة، مؤكدين أهمية الالتزام بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء البلاد.