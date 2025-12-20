الخارجية: كلمة الرئيس السيسي تمثل برنامج عمل لتفعيل الشراكة الروسية الأفريقية

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية جاءت شاملة وتمثل برنامج عمل واضحًا للمرحلة المقبلة.

الشراكة الروسية الأفريقية

وقال عبدالعاطي، في لقاء مع درية عاطف مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي، إن الكلمة حددت مسارات العمل المستقبلي بين الجانبين، سواء فيما يتعلق بتفعيل الشراكة الأفريقية الروسية أو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وأضاف وزير الخارجية، أن الرئيس ركز على أهمية زيادة التجارة البينية، وتعزيز التعاون بين دول الجنوب، بما يخدم مصالح الشعوب الأفريقية ويحقق التنمية المستدامة.