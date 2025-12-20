قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد الغندور ناعيا سمية الألفي: البقاء لله في وفاة الفنانة القديرة
النبراوي أول نقيب مهندسين مصري يتقلد رئاسة اتحاد المهندسين العرب
معهد العلوم والأمن الدولي يحذر: نشاط مشبوه في منشأة نطنز النووية بعد الهجمات الأخيرة
محمد صلاح يتألق من مران منتخب مصر استعدادا لـ أمم إفريقيا
أسرة الفنانة الراحلة سمية الألفي تصطحب صورتها أمام مسجد مصطفى محمود
خارطة طريق مصرية لتنمية القارة.. 5 محاور استراتيجية لمواجهة تحديات أفريقيا
نيويورك تايمز تحذر: لندن قد تتعرض لهجوم محتمل وبريطانيا غير مستعدة
لإقامة صلاة الجنازة.. وصول جثمان سمية الألفي إلى مسجد مصطفى محمود
أبطال من قلب المدرجات.. حكايات التتويج بأمم افريقيا على أرض الوطن
خادمة وراء سرقة منزل دبلوماسى بالشيخ زايد
9 شركات عالمية توقع اتفاقيات مع ترامب لخفض أسعار الأدوية في أمريكا
الرئيس السيسي لرؤساء الوفود الأفريقية: مطلبنا الوحيد هو عدم المساس بحقوقنا في مياه النيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأمم المتحدة تمدد عمل قواتها بالكونغو.. وتحذير من مجلس الأمن لرواندا

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي
محمد على

حث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رواندا على سحب قواتها من شرق الكونغو، ووافق على تمديد مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الكونغو، والمعروفة باسم مونوسكو، لمدة عام، في وقت تصاعد فيه القتال في المنطقة على الرغم من اتفاق السلام الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.

وأدانت أقوى هيئة في الأمم المتحدة، أمس الجمعة، هجوماً شنته حركة إم 23 المدعومة من رواندا، وطالبت رواندا بوقف دعمها للمتمردين وسحب قواتها.

كما جدد مجلس الأمن، في قرار تم تبنيه بالإجماع، ولاية قوات حفظ السلام، مُبقياً نحو 11500 عسكري في البلاد.

يأتي هذا القرار في الوقت الذي زعمت فيه حركة إم 23 الأربعاء الماضي أنها انسحبت من أوفيرا، وهي مدينة استراتيجية في شرق الكونغو سيطرت عليها الأسبوع الماضي، بعد ضغوط من الولايات المتحدة. 

وقالت حكومة الكونغو إن الانسحاب كان "مُدبّراً" وأن المتمردين ما زالوا في المدينة.

وأبلغت نائبة السفيرة الأمريكية جينيفر لوكسيتا مجلس الأمن أمس الجمعة أن حركة إم 23 يجب أن تنسحب على الفور مسافة لا تقل عن 75 كيلومتراً (47 ميلاً) من أوفيرا.

وسيطرت حركة إم 23 على المدينة الأسبوع الماضي في هجوم دموي جاء على الرغم من اتفاقية السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة والتي وقعها الرئيسان الكونغولي والرواندي في واشنطن في وقت سابق من هذا الشهر.

وتتهم الكونغو والولايات المتحدة وخبراء الأمم المتحدة رواندا بدعم حركة إم 23، التي نمت من مئات الأعضاء في عام 2021 إلى حوالي 6500 مقاتل، وفقًا للأمم المتحدة.

تتنافس أكثر من 100 جماعة مسلحة في شرق الكونغو الغني بالمعادن، بالقرب من الحدود مع رواندا، وأبرزها حركة إم 23. 

وقد تسبب هذا الصراع في واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث نزح أكثر من 7 ملايين شخص، وفقًا لوكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

مجلس الأمن أمم المتحدة رواندا الكونغو بالكونغو مونوسكو السلام الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي يغيب عن جنازة والدته بسبب سفره للخارج

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سمية الألفى

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

قاتلة نجلها بالمعصرة

قـ.اتلة نجلها بالمعصرة للنيابة: عملت في ابني زى ما أهلي كانوا بيعاملوني| خاص

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 20-12-2025.. آخر تحديث

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 20-12-2025

حسام عاشور

حالة كهربا وإغماء.. حسام عاشور يكشف كواليس أزمته الصحية

الزمالك

إحنا بنلعب بلي ولا إيه؟ .. عمرو الدردير يسخر من إيقاف قيد الزمالك

ترشيحاتنا

رئيس جامعة الأزهر يحاضر حول" اللغة العربية وأثرها في فهم الوحي الشريف" في دورة تدريبية بوزارة الأوقاف لباحثي ماليزيا

رئيس جامعة الأزهر يحاضر حول"اللغة العربية وأثرها في فهم الوحي الشريف" لباحثي ماليزيا

توزيع جوائز مسابقة حفظ القرآن الكريم "العامة وذوي الهمم"

توزيع جوائز مسابقة حفظ القرآن الكريم "العامة وذوي الهمم" ..صور

الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر

سلامة داود: الأزهر تتنفس رئته بالقرآن .. وقطاعاته حريصه على تعلم أبنائه

بالصور

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي .. وجبة صحية وسهلة

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي

15 علامة مبكرة تنذرك بالخرف.. إشارات لا يجب تجاهلها تكشف تدهور الذاكرة مبكرًا

علامات مبكرة تنذرك بالخرف
علامات مبكرة تنذرك بالخرف
علامات مبكرة تنذرك بالخرف

منع الهدايا وعصى السيلفي.. فنانة هندية تكشف قواعد البيت الأبيض في عيد الميلاد

الممثلة الهندية ماليكا شيراوات
الممثلة الهندية ماليكا شيراوات
الممثلة الهندية ماليكا شيراوات

مخاطر إستخدام المناديل الورقية في تجفيف الطعام المقلية من الزيت ؟

أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية
أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية
أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية

فيديو

الفنان أحمد العوضي

أنا الأعلى أجرا ومشاهدة.. الفنان أحمد العوضي يثير الجدل على السوشيال ميديا

نجلاء بدر

الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها

طلعت زكريا

حدث قبل وفاته.. نجل طلعت زكريا يكشف سرا عن والده

القبض على والدة شيماء جمال

سـ.ـلاح غير مرخص وأحكام قضائية.. تفاصيل القبــ.ـض على والدة شيماء جمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد