الأمم المتحدة تمدد عمل قواتها بالكونغو.. وتحذير من مجلس الأمن لرواندا

حث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رواندا على سحب قواتها من شرق الكونغو، ووافق على تمديد مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الكونغو، والمعروفة باسم مونوسكو، لمدة عام، في وقت تصاعد فيه القتال في المنطقة على الرغم من اتفاق السلام الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.

وأدانت أقوى هيئة في الأمم المتحدة، أمس الجمعة، هجوماً شنته حركة إم 23 المدعومة من رواندا، وطالبت رواندا بوقف دعمها للمتمردين وسحب قواتها.

كما جدد مجلس الأمن، في قرار تم تبنيه بالإجماع، ولاية قوات حفظ السلام، مُبقياً نحو 11500 عسكري في البلاد.

يأتي هذا القرار في الوقت الذي زعمت فيه حركة إم 23 الأربعاء الماضي أنها انسحبت من أوفيرا، وهي مدينة استراتيجية في شرق الكونغو سيطرت عليها الأسبوع الماضي، بعد ضغوط من الولايات المتحدة.

وقالت حكومة الكونغو إن الانسحاب كان "مُدبّراً" وأن المتمردين ما زالوا في المدينة.

وأبلغت نائبة السفيرة الأمريكية جينيفر لوكسيتا مجلس الأمن أمس الجمعة أن حركة إم 23 يجب أن تنسحب على الفور مسافة لا تقل عن 75 كيلومتراً (47 ميلاً) من أوفيرا.

وسيطرت حركة إم 23 على المدينة الأسبوع الماضي في هجوم دموي جاء على الرغم من اتفاقية السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة والتي وقعها الرئيسان الكونغولي والرواندي في واشنطن في وقت سابق من هذا الشهر.

وتتهم الكونغو والولايات المتحدة وخبراء الأمم المتحدة رواندا بدعم حركة إم 23، التي نمت من مئات الأعضاء في عام 2021 إلى حوالي 6500 مقاتل، وفقًا للأمم المتحدة.

تتنافس أكثر من 100 جماعة مسلحة في شرق الكونغو الغني بالمعادن، بالقرب من الحدود مع رواندا، وأبرزها حركة إم 23.

وقد تسبب هذا الصراع في واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث نزح أكثر من 7 ملايين شخص، وفقًا لوكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.