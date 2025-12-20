وول ستريت جورنال: يونيفرسال ستوديوز تخطط لإنشاء مدينة ملاهي بالسعودية

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن شركة يونيفرسال ستوديوز تخطط لإنشاء مدينة ملاهي جديدة في المملكة العربية السعودية.

وأضاف التقرير، أن الشركة التابعة لمجموعة كومكاست تُعدّ التصاميم الأولية للمدينة، والتي قد يتم تمويلها من قِبل جهة مدعومة من الحكومة السعودية بموجب اتفاقية ترخيص مع يونيفرسال.

ولم يُكشف عن هوية الجهة لكن "الرئيس التنفيذي لشركة كومكاست، برايان روبرتس، سبق وزار المملكة العربية السعودية الشهر الماضي لحضور مؤتمر استثماري، وتفقد مشروع القدية الضخم للترفيه والرياضة، حيث يُحتمل إنشاء مدينة ملاهي يونيفرسال".

وتسعى المملكة العربية السعودية إلى تنويع اقتصادها في إطار رؤية 2030، بهدف تقليل اعتمادها على النفط تدريجياً والاستثمار في قطاعات أخرى، بما في ذلك السياحة.

ومن المقرر افتتاح أول مدينة ملاهي في المملكة، "سيكس فلاجز مدينة القدية"، في الرياض في 31 ديسمبر.