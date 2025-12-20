منع الهدايا وعصى السيلفي.. فنانة هندية تكشف قواعد البيت الأبيض في عيد الميلاد

قامت إحدى الفنانات الشهيرات والمدعوة إلى عشاء عيد الميلاد هذا العام، في البيت الأبيض بنشر جزء من الدعوة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشفت الفنانة الهندية الشهيرة، عن تفاصيل حول قواعد اللباس، وسياسة إحضار الهدايا، وغيرها من الأمور حول الفعاليات في المكان .

وأظهرت الدعوة الرسمية التي شاركتها الممثلة الهندية ماليكا شيراوات، خريطة للمنطقة المحيطة بالبيت الأبيض، وصولاً إلى نقطة دخول الضيوف.

كما كشفت عن عدم وجود مواقف سيارات مخصصة للحضور في البيت الأبيض.

وتشمل المواقع المحددة على الخريطة مدخلاً لعرض الفعالية ودليلاً لأقرب محطات المترو.

لا مواقف للسيارات



لا تتوفر مواقف للسيارات في محيط البيت الأبيض ، فيما أقرب محطات مترو الأنفاق إلى البيت الأبيض هي: ماكفرسون سكوير وفاراجوت ويست.

ماذا يرتدي المدعون؟



يعد الزي المقترح زي رسمي أو زي مناسب للحفلات.

هل يُسمح بالتقاط الصور؟



يُسمح بالتقاط الصور أثناء التواجد في البيت الأبيض ، ومع ذلك يُمنع استخدام الفلاش، وعصي السيلفي، والكاميرات الاحترافية، والكاميرات ذات العدسات القابلة للفصل.

هل يُسمح بإحضار هدية؟

و لا يُسمح بإحضار الهدايا حيث ستتم مصادرة الهدايا من قبل جهاز الخدمة السرية.