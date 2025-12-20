قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
واشنطن تدعو إلى هدنة بالسودان خلال 2026.. وتهديد أفريقي لـ الدعم السريع

لاجئون سودانيون جراء الحرب
القسم الخارجي

دعا وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو إلى التوصل لهدنة إنسانية في السودان قبل حلول العام الجديد، معتبرًا أن الفترة المقبلة تمثل فرصة مناسبة لوقف القتال والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، في ظل استمرار الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من عام ونصف.

بداية عام جديد

وقال روبيو، في تصريحات أدلى بها أمس، إن الهدف العاجل للولايات المتحدة يتمثل في وقف الأعمال القتالية قبل نهاية العام، بما يتيح للمنظمات الإنسانية العمل دون عوائق. وأضاف أن الأعياد وبداية العام الجديد تشكلان “فرصة حقيقية” للطرفين من أجل الاتفاق على هدنة إنسانية، مؤكدًا أن واشنطن تبذل جهودًا مكثفة لتحقيق هذا الهدف.

وأشار وزير الخارجية الأمريكية إلى أن أطرافًا خارجية تواصل تقديم دعم عسكري للأطراف المتحاربة، بما في ذلك شحنات أسلحة، لافتًا بشكل خاص إلى الدعم المقدم لقوات الدعم السريع. وأوضح أنه أجرى محادثات وصفها بـ“الصريحة والمناسبة” مع مختلف الأطراف المعنية بالصراع، مشددًا على أن استمرار القتال مرهون بهذا الدعم الخارجي.

وأكد روبيو أن الدول المؤثرة على أطراف النزاع تمتلك نفوذًا يمكن توظيفه لفرض هدنة إنسانية، مشيرًا إلى أن واشنطن تركز بشكل مكثف على هذا المسار. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي عزمه التدخل من أجل وقف الحرب في السودان.

ومنذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل 2023، أسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص، إلى جانب تفشي المجاعة وتدهور الأوضاع الإنسانية في مناطق واسعة من البلاد. وأعرب روبيو عن قلقه إزاء تقارير حديثة تفيد بتعرض قوافل مساعدات إنسانية لهجمات، واصفًا ما يجري في السودان بأنه “مروع وفظيع”.

وعيد وتهديد أفريقي

في سياق متصل، وجه الاتحاد الأفريقي تحذيرًا شديد اللهجة لقوات الدعم السريع، حيث قال مبعوثه إلى السودان محمد بلعيش إن الاعتداءات الممنهجة ضد المدنيين، بما في ذلك القتل وتدمير البنية التحتية، تمثل أفعالًا مدانة، مؤكدًا أن مرتكبيها لن يفلتوا من العقاب.

وجاءت تصريحات بلعيش عقب لقائه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في مدينة بورتسودان، حيث سلمه رسالة من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي. وشدد المبعوث الأفريقي على دعم الاتحاد الكامل لسيادة السودان ووحدته، مؤكدًا رفض أي مؤسسات موازية داخل البلاد، ومجددًا الدعوة إلى حل سياسي سلمي عبر حوار وطني شامل برعاية إقليمية ودولية.

وتُظهر خريطة السيطرة الميدانية أن قوات الدعم السريع تسيطر على ولايات دارفور الخمس غرب البلاد، باستثناء أجزاء من شمال دارفور، بينما يفرض الجيش السوداني نفوذه على 13 ولاية من أصل 18، بما في ذلك العاصمة الخرطوم.

السودان ربيو الدعم السريع الجيش السوداني دارفور

مخاطر إستخدام المناديل الورقية في تجفيف الطعام المقلية من الزيت ؟

صحارى.. جيب جلاديتور تضيف فئة جديدة موديل 2026

لتعزيز الطاقة والصحة العامة..أطعمة تحتوي على الحديد أكثر من اللحوم الحمراء

طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر.. خفيفة وسهلة التحضير

