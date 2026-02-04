ارتفاع أسعار الفضة 5% عالميًا.. وجرام 999 يسجل 171 جنيهًا محليًا

ارتفعت أسعار الفضة في الأسواق المحلية والعالمية وسط تزايد الطلب الأسيوي، بحسب تقرير صادر عن «مركز الملاذ الآمن». وسجل جرام الفضة عيار 999 نحو 171 جنيهًا بزيادة 9 جنيهات، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا إلى نحو 88 دولارًا بزيادة 4 دولارات. وبلغ سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 158 جنيهًا، وعيار 800 نحو 136 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الفضة عند 1264 جنيهًا.

انتعاش بعد تراجع حاد

شهدت الفضة انتعاشًا قويًا بعد أكبر انخفاض يومي بتاريخها الأسبوع الماضي، والذي تبعه تراجع إضافي يوم الاثنين. ويأتي هذا الارتداد بعد تصفية واسعة لرهانات الرافعة المالية، ما دفع المستثمرين إلى تقليص مراكزهم بسرعة، خاصة مع زيادة متطلبات الضمان على العقود الآجلة.

تأثير المضاربات والأسواق الآسيوية

بدأت بوادر التوتر في الأسواق الآسيوية، حيث ساهمت المضاربات المعتمدة على الاقتراض في دفع الأسعار للارتفاع، قبل أن تتسبب نداءات تغطية الهامش في موجة تصفية حادة. وانتقلت هذه الضغوط لتطال أصولًا عالية المخاطر عالميًا، مع تأثير الأحداث السياسية مثل ترشيح الرئيس الأمريكي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي، مما دفع المستثمرين لإعادة تسعير مراكزهم.



استمرار الطلب رغم التراجع

رغم التقلبات الحادة، اعتبر المشترون الآسيويون الانخفاضات الأخيرة فرصة للشراء، ما يعكس استمرار الطلب على الفضة. ومع ذلك، يحذر المحللون من أن انتعاش الثلاثاء قد يكون مؤقتًا، خاصة في ظل تعافي الدولار أو استمرار عمليات التصفية القسرية، إلى جانب المخاطر المرتبطة بتأجيل صدور البيانات الاقتصادية الأمريكية وتطورات الإغلاق الجزئي للحكومة.

مستقبل الأسعار في السوق

يركز المتداولون حاليًا على سرعة إنهاء الإغلاق الحكومي في واشنطن، وعلى تأثير الذهب في دعم الفضة، وسط توقعات باستمرار حالة التقلبات الحادة التي تؤثر على أداء المعدن الأبيض، مع ترقب نتائج شركات التكرير الكبرى مثل «باندورا» وتأثيرها على التوازن بين العرض والطلب في السوق العالمي.