تقلبات حادة تضرب أسواق المعادن .. الذهب يتراجع 6% والفضة 7%

تراجعت أسعار الذهب والفضة في مستهل تداولات شهر فبراير، اليوم الاثنين، في ظل تقلبات حادة تشهدها الأسواق العالمية وصعود موجة قوية من جني الأرباح هزت أسواق المعادن النفيسة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 6% ليصل إلى 4,452.30 دولار للأوقية، بينما تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بأكثر من 7% إلى 72.56 دولار للأوقية.

وشهدت الأسواق يوم الجمعة الماضي تقلبات تاريخية، إذ هبطت أسعار الذهب بما يصل إلى 11% لتتراجع إلى ما دون مستوى 5 آلاف دولار للأوقية، في أعقاب صعود الدولار عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وسجل الذهب حينها أسوأ أداء يومي له منذ عام 1983، رغم إنهائه الشهر على مكاسب.

وبحسب البيانات، تراجع سعر الذهب الفوري يوم الجمعة بنحو 9% ليصل إلى 4,895.22 دولار للأوقية، في حين انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 11.4% عند التسوية لتسجل 4,745.10 دولار للأوقية.

كما تكبدت الفضة خسائر فادحة في المعاملات الفورية، بعد هبوطها بنحو 30% إلى 80.55 دولار للأوقية، لتتداول عند أدنى مستوياتها خلال الجلسة.

وجاءت هذه التحركات بالتزامن مع صعود الدولار، بعدما اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كيفن وورش، العضو السابق في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي يُنظر إليه على أنه يميل نسبيًا إلى التشديد النقدي، لقيادة البنك المركزي الأمريكي عند انتهاء ولاية جيروم باول في مايو.

وامتدت موجة التراجع إلى باقي المعادن النفيسة مع تسارع عمليات جني الأرباح، حيث هبط البلاتين في المعاملات الفورية بأكثر من 3% إلى 2,091.09 دولار للأوقية، فيما تراجع البلاديوم بأكثر من 3% إلى 1,601.05 دولار للأوقية.