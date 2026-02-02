قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاشات التلفزيون المصرية تحقق صادرات بقيمة 674 مليون دولار في 2025
رئيس تضامن النواب تكشف أبرز معوقات تعليم وتوظيف ذوي الهمم
قطاع الأعمال: شركات المقاولات الوطنية تمتلك قدرات تنافسية للتوسع إقليميا وأفريقيا
اعتقال أربعة أجانب في إيران لمشاركتهم باحتجاجات مناهضة للنظام
النيران ستلتهم أمريكا.. إيران تعلن الانتقال من العقيدة الدفاعية إلى الهجومية
12 درجة | تحذير رسمي من الأرصاد .. فيديو
معلومات الوزراء: جيل زد قوة دافعة لاقتصاد أكثر ابتكارا وتنافسية| تفاصيل
شاهد .. تعليق النتائج بالمدارس وتعليمات بتمكين الأهالي من الإطلاع عليها "مجاناً"
وفقا لآخر تحديث.. أسعار البنزين والسولار اليوم
مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 في انقلاب ميكروباص بصحراوي أسوان القاهرة
قبل رمضان 2026 .. وزير التموين في الشرابية وروض الفرج لهذا السبب
اختبار طبى وغموض المشاركة.. توروب فى ورطة بلقاء الأهلي والبنك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تقلبات حادة تضرب أسواق المعادن .. الذهب يتراجع 6% والفضة 7%

تقلبات حادة تضرب أسواق المعادن .. الذهب يتراجع 6% والفضة 7%
تقلبات حادة تضرب أسواق المعادن .. الذهب يتراجع 6% والفضة 7%
أ ش أ

تراجعت أسعار الذهب والفضة في مستهل تداولات شهر فبراير، اليوم الاثنين، في ظل تقلبات حادة تشهدها الأسواق العالمية وصعود موجة قوية من جني الأرباح هزت أسواق المعادن النفيسة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 6% ليصل إلى 4,452.30 دولار للأوقية، بينما تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بأكثر من 7% إلى 72.56 دولار للأوقية.

وشهدت الأسواق يوم الجمعة الماضي تقلبات تاريخية، إذ هبطت أسعار الذهب بما يصل إلى 11% لتتراجع إلى ما دون مستوى 5 آلاف دولار للأوقية، في أعقاب صعود الدولار عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وسجل الذهب حينها أسوأ أداء يومي له منذ عام 1983، رغم إنهائه الشهر على مكاسب.

وبحسب البيانات، تراجع سعر الذهب الفوري يوم الجمعة بنحو 9% ليصل إلى 4,895.22 دولار للأوقية، في حين انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 11.4% عند التسوية لتسجل 4,745.10 دولار للأوقية.

كما تكبدت الفضة خسائر فادحة في المعاملات الفورية، بعد هبوطها بنحو 30% إلى 80.55 دولار للأوقية، لتتداول عند أدنى مستوياتها خلال الجلسة.

وجاءت هذه التحركات بالتزامن مع صعود الدولار، بعدما اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كيفن وورش، العضو السابق في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي يُنظر إليه على أنه يميل نسبيًا إلى التشديد النقدي، لقيادة البنك المركزي الأمريكي عند انتهاء ولاية جيروم باول في مايو.

وامتدت موجة التراجع إلى باقي المعادن النفيسة مع تسارع عمليات جني الأرباح، حيث هبط البلاتين في المعاملات الفورية بأكثر من 3% إلى 2,091.09 دولار للأوقية، فيما تراجع البلاديوم بأكثر من 3% إلى 1,601.05 دولار للأوقية.

تراجعت أسعار الذهب والفضة تداولات شهر فبراير الأسواق العالمية جني الأرباح أسواق المعادن النفيسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة كريم نجل شقيق المشير محمد حسين طنطاوي

وفاة نجل شقيق محمد حسين طنطاوي

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 بعد الزيادة الأخيرة

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 بعد الزيادة الأخيرة

الذهب

الذهب يهبط بأكثر من 3% والفضة تتراجع 5% عالميا

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يرفض المشاركة مع النصر أمام الرياض

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

الزمالك

سيف جعفر ومحمود جهاد خارج الزمالك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

شيكو بانزا

يحتاج لعمل فني مكثف.. علاء عبد الغني يشيد بلاعب الزمالك

حسين الشحات

أحمد شوبير يطالب بعودة حسين الشحات للمشاركة مع الأهلي

سلة الاهلي

الليلة.. رجال سلة الاهلي يواجه سبورتنج في بطولة دوري السوبر

بالصور

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026

ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات

حقيقة تعاون فورد مع شاومي الصينية لإنتاج سيارات كهربائية

فورد
فورد
فورد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد