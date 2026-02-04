قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صفقات الأهلي تحت النار بعد تعادل البنك الأهلي.. ونجوم الكرة يطرحون علامات الاستفهام.. ماذا قالوا ؟
لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات «القاهرة - الإسكندرية» اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026
تشريعية الشيوخ تضع سياسات غير تقليدية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الوطنية
مصر وتركيا.. تطابق الرؤى تجاه ملفات المنطقة وشراكة تعيد رسم توازنات الشرق الأوسط
أسعار النفط ترتفع مجددًا وسط توترات أمريكية-إيرانية
توروب أم اللاعبون؟ آراء نجوم الكرة تشعل الجدل بعد تعادل الأهلي مع البنك الأهلي فى الدوري
استشهاد 10 أشخاص بينهم أطفال في غارات إسرائيلية على غزة
ترامب يحث بوتين على «إنهاء الحرب» بعد استئناف روسيا ضرباتها لـ أوكرانيا
علي جمعة: مرت ليلة النصف من شعبان بنفحاتها ولكن رحمة الله ومغفرته موجودة ليوم الدين
هل يجوز إعلان نية صيام رمضان قبل قدومة بفترة طويلة؟.. بما علق العلماء
ضباب ورياح .. تعرّف على طقس اليوم الأربعاء 4 فبراير 2025
ترامب يأمر بإطلاق أول سباق شوارع لسيارات إندي كار في واشنطن
كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تعريف الاستدامة في العناية بالملابس الشخصية؟

أحمد عبد القوى

في وقت تتزايد فيه التحديات البيئية المرتبطة بالاستهلاك المفرط للموارد، يبرز الذكاء الاصطناعي كأداة فاعلة لإعادة صياغة مفهوم الاستدامة في العناية بالملابس الشخصية، من خلال تحويل عمليات الغسيل والتجفيف من ممارسات تقليدية عالية الاستهلاك إلى أنظمة ذكية أكثر كفاءة ووعيًا بالبيئة.

تعتمد تقنيات العناية الذكية بالملابس على تحليل دقيق لعوامل متعددة، مثل نوع الأقمشة ووزن الحمولة ومستوى البقع بالملابس  ما يتيح ضبط برامج الغسيل والتجفيف تلقائيًا بما يتناسب مع احتياجات كل قطعة. ويسهم هذا التكيّف الذكي في تقليل الإجهاد الميكانيكي والحراري الذي تتعرض له الملابس، الأمر الذي يحافظ على جودتها ويطيل عمرها الافتراضي.

ومن خلال التحكم الدقيق في استهلاك المياه والطاقة، تساعد هذه التقنيات على خفض البصمة البيئية المرتبطة بالاستخدام اليومي للأجهزة المنزلية. إذ يتم تشغيل الدورات بالمدة والموارد اللازمة فقط، دون هدر أو استهلاك مفرط، ما يعزز كفاءة الاستخدام ويحد من التأثير البيئي السلبي.

كما تلعب أنظمة التجفيف الذكية دورًا محوريًا في حماية الأقمشة، عبر تنظيم درجات الحرارة ومستويات الرطوبة بما يمنع التلف أو الانكماش. ويؤدي ذلك إلى الحفاظ على مظهر الملابس وخصائصها لفترات أطول، مع تحقيق توفير ملحوظ في الطاقة.

ولا يقتصر دور الذكاء الاصطناعي على تحسين الأداء التقني، بل يمتد إلى تعزيز السلوك الاستهلاكي الواعي، من خلال تقديم إرشادات ذكية حول أفضل طرق العناية بالملابس، وتوقيت الغسيل المناسب، وأساليب الاستخدام الأكثر استدامة.

وبهذا، يعيد الذكاء الاصطناعي تعريف الاستدامة في العناية بالملابس الشخصية، عبر دمج التكنولوجيا مع المسؤولية البيئية، وتحويل الممارسات اليومية داخل المنازل إلى حلول ذكية تسهم في الحفاظ على الموارد، وتقليل الهدر، وبناء نمط حياة أكثر توازنًا واستدامة.

مصر وتركيا.. تطابق الرؤى تجاه ملفات المنطقة وشراكة تعيد رسم توازنات الشرق الأوسط

خطأ شائع عند تسخين الأرز قد يسبب تسمما غذائيا

للفطور أو سناك بين الوجبات .. طريقة عمل بان كيك التفاح

معلومات لا تعرفها عن مرض الضمور البقعي «AMD».. خطر صامت يُهدّد الرؤية بعد الخمسين

يا أسماء أنا أبوكي

«يا أسماء أنا أبوكي ونفسي أشوفك وهما بيضربوني».. فيديو صادم يُثير جدل السوشيال ميديا

السبب وراء اعتزال الموناليزا

عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

