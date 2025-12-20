فوز إنبي على طلائع الجيش 3-1.. والجونة على بيراميدز 2-0 في كأس عاصمة مصر

حقق إنبي الفوز على ضيفه طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، على استاد بتروسبورت في إطار الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر لكرة القدم.

سجل هدفي إنبي اللاعب أقطاي عبدالله في الدقيقتين 89 و92، وكان طلائع الجيش تقدم بهدف عن طريق غيث مدادحة‎ في الدقيقة 50.

ورفع إنبي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني وبفارق الأهداف عن فاركو صاحب الصدارة بنفس الرصيد من النقاط، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 3 نقاط في المركز الثالث.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت، وفي إطار نفس الجولة للمجموعة الثانية، حقق الجونة الفوز على ضيفه بيراميدز بهدفين نظيفين سجلهما كل من: محمد النحاس في الدقيقة 24، وعلي الزاهدي في الدقيقة 47.

الفوز رفع رصيد الجونة إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة وبفارق الأهداف عن بتروجيت صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، بينما تذيل بيراميدز المجموعة دون أي رصيد من النقاط.