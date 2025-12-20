قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما
الدوري الإنجليزي.. أبرز مباريات اليوم السبت 20-12-2025 والقنوات الناقلة
عاودت الانخفاض.. تراجع سعر كرتونة البيض اليوم السبت بالبورصة والأسواق
البابا لاون يزور مكتبة مجلس الشيوخ الإيطالي ويطّلع على إنجيل نادر من القرن الـ15
أسعار الدولار اليوم السبت 20-12-2025 فى البنوك المصرية
كل مع تريد معرفته عن مشروع شروق الشمس الأمريكي لمستقبل غزة
غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها
انخفاض جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 20-12-2025
2.5 مليون مهاجر غير شرعي يغادرون الولايات المتحدة منذ عودة ترامب
صندوق النقد يرحب بقرض أوروبي بقيمة 90 مليار يورو لـ أوكرانيا
فتح باب التقديم لشغل وظيفة مندوب مساعد بـ مجلس الدولة 2025
أشرف شاكر: 21ديسمبر ذروة الانقلاب الشتوية.. ويناير سيشهد اضطرابات جوية كبيرة
أخبار البلد

انخفاض جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 20-12-2025

شيماء مجدي

يبحث المواطنون يوميا على  أسعار الدواجن والبيض والتى شهدت مؤخرا انخفاضا كبيرا بالأسواق والبورصة ويرجع هذا الانخفاض بسبب ضخ كميات كبيرة أمام المواطنين مما أدى إلي زيادة المعروض وبالتالى انخفضت الأسعار

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء الآن بالمزرعة حوالى 2 جنيهًا،  كما هبطت أسعار الدواجن الساسو "الحمراء " حوالى 7 جنيهًا بالمزرعة لتسجل نحو 60 جنيهًا بدلا من 67 جنيهًا لتنعكس خلال ساعات على الأسواق .

أسعار الدواجن اليوم 

 

وعاودت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  إلى الانخفاض ووصل سعر الكيلو إلي 58 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 60 جنيها ، أى انخفضت 2  جنيها وتصل  للمستهلك بسعر 70 جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 45 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 58 جنيها.

أسعار الفراخ


كما انخفض سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 60 جنيه بعدما كان سعرها 85 جنيهات أمس وتصل للمستهلك بسعر 72 جنيهًا.

كذلك انخفض سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 104 جنيهًا بعدما سجلت 109 جنيها أمس ، أى انخفضت 5 جنيها وتصل للمستهلك بسعر  115 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  180 لـ 160 جنيهًا في بعض المحلات.
سعر الأوراك من 60 ل 70  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيها.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.

أسعار البيض


وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 105 جملة لتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 130 جنيها.

كما انخفضت  سعر كرتونة البيض الأبيض 105 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو 115 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 145 جنيها.

تراجع أسعار الدواجن

من جانبه ، كشف الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، تفاصيل جديدة بشأن تراجع الأسعار الخاصة بالدواجن الفترة الأخيرة.

وأوضح ثروت الزيني، خلال تصريحات له ، أن تراجع سعر الكيلو في المزارع إلى نحو 57 جنيهًا، مؤكدًا أن هذا التراجع يمثل خسارة مباشرة للمنتج.


وأشار نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إلى أن الدواجن تعد سلعة حية غير قابلة للتخزين وتباع يومًا بيوم، ما يجعلها أكثر السلع تأثرًا بعوامل العرض والطلب.


وأضاف أن وصول السعر إلى 100 جنيه للكيلو يعتبر مبالغًا فيه، بينما البيع بـ57 جنيهًا يسبب نزيفًا كبيرًا للمربين، وأشار إلى أن سعر كرتونة البيض بلغ 110 جنيهات وسط ضغوط متزايدة على القطاع.
 

