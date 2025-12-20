مياه الشرقية و5 مؤسسات وجمعيات أهلية تنفذ وصلات وخطوط للأسر الأكثر احتياجا

وقع اللواء أركان حرب مهندس محمد عثمان محمد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية خمس بروتوكولات تعاون مع ( مؤسسة الطيبين - مؤسسة د أحمد شاهين - جمعية سنابل الخير - مؤسسة المصري للتنمية - مؤسسة رفيق الخير ) وذلك لتنفيذ وصلات وخطوط مياه شرب للأسر الاكثر احتياجا بالمحافظة دون تحملهم أي أعباء مالية حيث سيصل المستهدف كمرحلة أولى أكثر من ( ١٥٠٠ وصلة مياه شرب للأسر الأولى بالرعاية ).

جاء التوقيع بحضور رؤساء مجالس إدارات المؤسسات والجمعيات والدكتورة مي عزت مدير عام التوعية والمشاركة المجتمعية وصفاء محمد مدير إدارة المشاركة المجتمعية والسيد علي مدير إدارة استطلاعات الرأي.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب بالشرقية ان من أولويات العمل تعظيم الدور المجتمعي للشركة وتذليل أية معوقات تحول دون الريادة والتميز في العمل المجتمعي مشيراً إلى أن الشركة تمد يدها بالتعاون مع كافة الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني وأصحاب الأيادي البيضاء الذين يسارعون لتقديم الدعم لتوفير أهم الاحتياجات وهو كوب ماء نظيف لجميع مواطني المحافظة وخاصة الأسر الأكثر إحتياجاً وذلك في إطار ما تقره اللوائح والقوانين.