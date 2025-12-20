إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق العاشر بالشرقية

أصيب 8 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بلبيس العاشر قبل مصنع المكرونة اتجاه بلبيس دائرة محافظة الشرقية وتم نقل المصابين إلى مستشفي العاشر الجامعي وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى العاشر الجامعي يفيد استقبال 8 أشخاص مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بلبيس العاشر قبل مصنع المكرونة اتجاه بلبيس دائرة محافظة الشرقية وتم نقل المصابين الي مستشفي العاشر الجامعي وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.